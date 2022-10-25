"Це капітуляція України": у ОП не бачать сенсу у "дипломатичному врегулюванні" війни

Західні політики, за словами Михайла Подоляка, мають продовжувати допомагати Україні, а не наближати тріумф до Володимира Путіна.

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Керівництво України не бачить сенсу у "дипломатичному врегулюванні" війни, яке передбачає виконання всіх ультиматумів Росії. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, "дипломатичне врегулювання" повномасштабної війни, на якому наполягають деякі західні політики, означатиме виконання Україною ультиматумів Кремля та подальшої капітуляції.

Більше того, як стверджує Михайло Подоляк, подібний процес дозволить Росії уникнути відповідальності за військову агресію та загибель тисяч українців.

У цьому контексті радник голови ОП заявив, що не бачить сенсу в "дипломатичному врегулюванні" війни, на якому наполягає низка західних політиків, оскільки Україна успішно проводить контрнаступ і звільняє захоплені регіони.

"Будь-яка пропозиція "дипломатичного врегулювання" насправді означає одне: Україна має здатися, прийняти ультиматуми Росії, а агресор — уникнути покарання. Тобто це тільки про тріумф Путіна та колапс міжнародного права. Навіщо?", — запитав Михайло Подоляк і закликав союзників усіма способами допомагати Україні у боротьбі з країною-агресором.

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Зазначимо, що на початку жовтня глава МЗС Росії Сергій Лавров не відкинув відновлення переговорного процесу з Україною. За словами міністра країни-агресора, початок діалогу для врегулювання повномасштабної війни залежить від позиції українського президента Володимира Зеленського та розпоряджень, які йому нібито передадуть США та Великобританія.

До мирних переговорів для врегулювання повномасштабної війни також закликав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Турецький лідер стверджував, що навіть найгірший світ в Україні є кращим, ніж продовження воєнного конфлікту, під часу якого гинуть тисячі мирних жителів.