У березні, за словами дипломата, РФ погодилася на ідеї України щодо врегулювання війни, але правочин у Стамбулі "зірвався на вимогу англосаксів".

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Відновлення переговорного процесу між Україною і Росією залежить від настроїв українського президента Володимира Зеленського та розпоряджень, які надійдуть від США та Великої Британії. Таку заяву в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" зробив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Російський дипломат назвав президента України "артистом", який разом зі своїми європейськими союзниками "грає у шляхетних лицарів".

Сергій Лавров не заперечує, що переговорний процес між Києвом і Москвою буде відновлено, але все залежить від настроїв Володимира Зеленського та розпоряджень, які нібито йому надійдуть від США та Великої Британії.

"Він як заборонив сам собі (вести переговори з РФ — ред.), так потім і забуде про це, дивлячись у якому настрої він зранку встане і чим займатиметься. Ну чи накажуть йому з Вашингтона, з Лондона — скаже "Є!" і вигадає, як усе це пояснити, щоб не втрачати обличчя", — продовжив глава МЗС РФ в ефірі телеканалу.

Лавров також спростував слова координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джона Кірбі про те, що Москва не реагує на запити про переговори щодо врегулювання повномасштабної війни. За словами дипломата, Росія зацікавлена у поновленні діалогу, проте конкретних пропозицій від України нібито не надходило.

"Були деякі не дуже серйозні заходи, на які ми теж не відповідали негативно, а пропонували сформулювати конкретні пропозиції, з якими на нас хочуть якісь люди через опосередковані контакти виходити. Тож брехати не треба…" — додав Лавров.

Ба більше, як стверджує глава МЗС Росії, у березні Кремль погодився з пропозиціями України щодо врегулювання війни. Однак, за словами Лаврова, подальші переговори в Стамбулі були зірвані на вимогу "англосаксів".

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав відмову від проведення будь-яких переговорів із Володимиром Путіним щодо врегулювання війни.

Також повідомлялося, що Кремль відповів погрозами на небажання Володимира Зеленського вести переговори з Росією.