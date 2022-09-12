У Путіна відповіли погрозами на небажання Зеленського вести переговори з РФ (фото)

Поточні ультиматуми, за словами експрезидента Дмитра Медведєва, є "дитячою розминкою перед майбутніми вимогами".

Під час наступних переговорів між Україною та Росією Кремль вимагатиме повної капітуляції Києва в повномасштабній війні. Таку заяву зробив експрезидент РФ Дмитро Медведєв.

Зокрема, топсоратник російського голови Володимира Путіна відреагував на недавню заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що до завершення повномасштабної війни переговорів між Україною та Росією не може бути.

За словами Дмитра Медведєва, нинішні ультиматуми, які Кремль висуває Києву, є "дитячою розміною перед вимогами майбутнього".

Крім того, як стверджує соратник Володимира Путіна, Москва готова обговорювати припинення повномасштабного конфлікту лише в разі тотальної капітуляції України перед Росією.

"Дехто Зеленський сказав, що він не вестиме діалог із тими, хто висуває ультиматуми. Нинішні "ультиматуми" — дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії", — пригрозив Медведєв, коментуючи заяву щодо неможливості проводити переговори до деокупації українських територій.

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Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу CNN, де заявив про неможливість проводити переговори з Росією, яка висуває ультиматуми. За словами глави держави, переговорний процес може бути відновлений лише після повної деокупації українських територій, оскільки мирні домовленості даватимуть РФ перепочинок для перегрупування сил.

Декількома днями раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який підтримує дружні стосунки з Володимиром Путіним, запропонував стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. За словами політика, у переговорному процесі також може брати участь колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.