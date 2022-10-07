Анкара, за словами турецького президента, докладає максимум зусиль для "припинення кровопролиття та запобігання загибелі мирних жителів".

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Навіть найгірший мир в Україні кращий за продовження повномасштабної війни. Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган за підсумками саміту в Чехії.

За його словами, офіційна Анкара відіграє одну з ключових посередницьких ролей щодо врегулювання повномасштабної війни між Україною та Росією.

Ердоган стверджує, що з перших днів вторгнення ЗС РФ Туреччина докладає максимум зусиль для "припинення кровопролиття та запобігання загибелі мирних жителів".

"Попри всі труднощі, ми вважаємо відкриття зернового коридору та обмін полоненими важливим дипломатичним успіхом. На сьогодні на світові ринки відправлено понад 6 мільйонів тонн зерна та продуктів харчування. Водночас ми намагатимемося приймати російські добрива і відправляти їх до тих країн, які їх потребують, через Туреччину. Стає все очевиднішим, що Туреччина може говорити з обома сторонами й користуватися довірою обох країн", — продовжив Реджеп Ердоган, виступаючи після європейського саміту в Чехії.

Турецький президент також заявив, що деякі "неприйнятні події" ускладнюють дипломатичну роботу офіційної Анкари і додав, що навіть найгірший мир в Україні кращий за продовження повномасштабної війни.

Ердоган нагадав, що за його посередництва між Києвом та Москвою проведено масштабний обмін полоненими, в межах яких повернулися захисники "Азовсталі".

"Зараз я єдиний президент, який може легко зустрітися з обома лідерами. Я можу зустрітися і з Путіним і з Зеленським... Нас хвилюють 200 бірж, нас хвилюють зерно та добрива. 8 жовтня у мене буде зустріч з Путіним. Ми проведемо повторну оцінку (експорт зерна та добрив — ред.)", — резюмував турецький лідер.

Варто нагадати, що за підсумком обміну полоненими між Україною та Росією командирів спецполку "Азов" доставили до Туреччини. Частина українських військовослужбовців перебуватиме під протекцією Реджепа Ердогана до припинення повномасштабної війни.

Також повідомлялося, що Реджеп Ердоган позитивно оцінив останній обмін полоненими між Україною та Росією та заявив, що повернення військовополонених може сприяти припиненню бойових дій.