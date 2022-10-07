Анкара, по словам турецкого президента, прилагает максимум усилий для "прекращения кровопролития и предотвращения гибели мирных жителей".

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Даже наихудший мир в Украине лучше, чем продолжение полномасштабной войны. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам саммита в Чехии.

По его словам, официальная Анкара отыгрывает одну из ключевых посреднических ролей по урегулированию полномасштабной войны между Украиной и Россией.

Эрдоган утверждает, что с первых дней вторжения ВС РФ Турция прилагает максимум усилий для "прекращения кровопролития и предотвращения гибели мирных жителей".

"Несмотря на все трудности, мы считаем открытие зернового коридора и обмен пленными важным дипломатическим успехом. На сегодняшний день на мировые рынки отправлено более 6 миллионов тонн зерна и продуктов питания. В то же время, мы будем стараться принимать российские удобрения и отправлять их в нуждающиеся страны через Турцию. Становится все более очевидным, что Турция может говорить с обеими сторонами и пользоваться доверием обеих стран", — продолжил Реджеп Эрдоган, выступая после европейского саммита в Чехии.

Турецкий президент также заявил, что некоторые "неприемлимые события" затрудняют дипломатическую работу официальной Анкары и добавил, что даже самый наихудший мир в Украине лучше, чем продолжение полномасштабной войны.

Эрдоган напомнил, что при его посредничестве между Киевом и Москвой был проведен масштабный обмен пленными, в рамках которых вернулись защитники "Азовстали".

"На данный момент я единственный президент, который может легко встретиться с обоими лидерами. Я могу встретиться и с Путиным и с Зеленским… Нас волнуют 200 бирж, нас волнуют зерно и удобрения. 8 октября у меня будет встреча с Путиным. Мы проведем повторную оценку (экспорт зерна и удобрений — ред.)", — резюмировал турецкий лидер.

Стоит напомнить, что по итогу обмена пленными между Украиной и Россией командиры спецполка "Азов" были доставлены в Турцию. Часть украинские военнослужащих будет находиться под протекцией Реджепа Эрдогана до прекращения полномасштабной войны.

Также сообщалось, что Реджеп Эрдоган позитивно оценил последний обмен пленными между Украиной и Россией и заявил, что возвращение военнопленных может поспособствовать прекращению боевых действий.