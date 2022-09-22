Эрдоган заявил, что обмен пленными - важный шаг к прекращению войны

Турецкий лидер отметил, что обмен стал возможным после переговоров президентов Украины и России при посредничестве Турции.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен пленными состоялся в результате переговоров с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским при посредничестве Турции. По его словам, этот обмен является важным шагом на пути к прекращению войны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган добавил, что турецкая сторона продолжает прилагать усилия для достижение мира в Украине, и также поблагодарил лидеров воюющих стран и все кто, участвовал в этом процессе за согласие на обмен военнопленными.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в процессе обмена российских и украинских военнопленных. По его словам, Анкара внесла решающий вклад как в договоренность по экспорту украинского зерна, так и в обмене пленными.

Как сообщили обозреватели издания The New York Times, Эрдоган достиг внушительных дипломатических успехов в Узбекистане, где в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества встретился в президентом Путиным. В ходе беседы турецкий лидер подчеркнул важность прекращения войны и возвращения украинских земель.

"Мы считаем, что в войне не бывает победителя, так же, как и в справедливом мирном процессе нет проигравших. Нам нужен достойный выход из кризиса через разумный, справедливый и жизнеспособный дипломатический процесс", — цитирует издание слова Эрдогана.

Напомним, вечером 21 сентября произошел обмен 200 украинских военнопленных, защищавших Мариуполь на пленных россиян. Как сообщили в СБУ, в числе обмениваемых был украинский политик Виктор Медведчук, которого обвиняют в государственной измене.

Также из плена были освобождены пять боевых командиров, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе. В их числе, командир "Азова" Денис Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав Паламар, старший офицер Олег Хоменко, командир бригады морпехов Сергей Волынский и командир бригады Нацгвардии Денис Шлега.