Ердоган заявив, що обмін полоненими – важливий крок до припинення війни
Турецький лідер зазначив, що обмін став можливим після переговорів президентів України та Росії за посередництва Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що обмін полоненими відбувся в результаті переговорів з президентами Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським за посередництва Туреччини. З його слів, цей обмін є важливим кроком на шляху до припинення війни, повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Ердоган додав, що турецька сторона продовжує докладати зусиль для досягнення миру в Україні, і також подякував лідерам воюючих країн і всім, хто брав участь у цьому процесі за згоду на обмін військовополоненими.
Тим часом радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван подякував Туреччині за посередництво у процесі обміну російських та українських військовополонених. За його словами, Анкара зробила вирішальний внесок як у домовленість щодо експорту українського зерна, так і в обміні полоненими.
Як повідомили оглядачі видання The New York Times, Ердоган досяг значних дипломатичних успіхів в Узбекистані, де у межах саміту Шанхайської організації співробітництва зустрівся з президентом Путіним. Під час бесіди турецький лідер наголосив на важливості припинення війни та повернення українських земель.
"Ми вважаємо, що у війні не буває переможця, так само, як і у справедливому мирному процесі немає тих, хто програв. Нам потрібен гідний вихід із кризи через розумний, справедливий і життєздатний дипломатичний процес", — цитує видання слова Ердогана.
Нагадаємо, увечері 21 вересня відбувся обмін 200 українських військовополонених, які захищали Маріуполь, на полонених росіян. Як повідомили в СБУ, серед обмінюваних був український політик Віктор Медведчук, якого звинувачують у державній зраді.
Також з полону було звільнено п'ять бойових командирів, які захищали завод "Азовсталь" у Маріуполі. Серед них командир "Азова" Денис Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав Паламар, старший офіцер Олег Хоменко, командир бригади морпіхів Сергій Волинський і командир бригади Нацгвардії Денис Шлега.