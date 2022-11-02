Найвище військове керівництво РФ обговорювало завдання ядерного удару по Україні, — NYT

За інформацією журналістів, президент РФ Володимир Путін не брав участі у розмові високопоставлених військових, проте це підсилило стурбованість США та союзників.

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Нещодавно високопоставлені російські військові вели переговори про те, як Росія може застосувати тактичну ядерну зброю територією України. Це підсилило стурбованість США та союзних держав, повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, президент РФ Володимир Путін не брав участі у розмові високопоставлених військових. Однак той факт, що російські військові керівники вели таку розмову, стурбував адміністрацію американського президента Джо Байдена. Інформація про розмови була поширена всередині уряду США у середині жовтня.

У Білому Домі вважають, що це свідчить, наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на війні в Україні. Крім того, у Вашингтоні припускають, що завуальовані погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Проте офіційні особи США заявили, що не бачили доказів того, що Росія переміщує ядерну зброю на місце або вживає інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Хоча ризик подальшої ескалації залишається тривожно високим, представники адміністрації Байдена та союзники США також кажуть, що телефонні розмови між західними та російськими міністрами оборони наприкінці минулого жовтня допомогли частково послабити ядерну напруженість. За словами деяких офіційних осіб, виступ Володимира Путіна 27 жовтня на Валдаї, в якому він заперечував, що Москва готується застосувати ядерну зброю в Україні, ще більше понизив градус напруги.

Нагадаємо, 2 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито має намір створити "брудну бомбу" та розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО. Він заявив, що така ситуація вигідна США, щоб зберегти світове лідерство та послабити інші держави, зокрема європейських союзників.

1 жовтня експрем'єр Британії Борис Джонсон засумнівався у застосуванні Росією ядерної зброї. За його словами, такі дії позбавлять Володимира Путіна мінімальної підтримки, яка має у світі.

24 жовтня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що ймовірність ядерного удару з боку РФ є завжди. Однак він зазначив, що з 80-х років минулого століття нової тактичної ядерної зброї в РФ не вироблялося, а термін її придатності — 10 років.