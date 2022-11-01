Обернеться для РФ катастрофою: Джонсон засумнівався у застосуванні Путіним ядерної зброї

За словами колишнього глави британського уряду, застосування тактичної ядерної зброї позбавить Володимира Путіна і тієї мінімальної підтримки у світі, якою він зараз користується.

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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив сумнів у тому, що президент РФ Володимир Путін здатний застосувати ядерну зброю. Про це ексглава британського уряду сказав в інтерв'ю Sky News.

"Я не думаю, що Путін це зробить, він був би божевільним, якби зробив це (завдав ядерного удару по Україні, — ред.)", — сказав Джонсон.

За словами британського політика, ядерний удар по Україні означатиме для Російської Федерації негайний вихід із клубу цивілізованих націй.

"Застосування ядерної зброї стало б для Росії повною катастрофою. Вона опинилася б у кріогенному економічному заморожуванні, а Володимир Путін втратив би значну частину тієї глобальної мовчазної підтримки, яку він мав досі", — уточнив Джонсон.

Він висловив думку, що ядерний удар тактичною зброєю означав би для російського президента особисто і втрату заступництва КНР.

Нагадаємо, симуляція показала, що буде після ядерного удару РФ. Комп'ютер передбачив, що за три години НАТО та Росія встигнуть запустити один по одному сотні боєголовок. А за п'ять годин конфлікту загинуть 34 мільйони людей.

Фокус також писав про те, що на Київщині перебуває 425 спеціальних укриттів на випадок ядерного удару. За словами Олексія Кулеби, до 15 листопада усі бункери обладнають радіоприймачами. Це дозволить зберегти зв'язок із зовнішнім світом у разі ядерної атаки.