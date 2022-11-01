Обернется для РФ катастрофой: Джонсон усомнился в применении Путиным ядерного оружия

По словам бывшего главы британского правительства, применение тактического ядерного оружия лишит Владимира Путина и той минимальной поддержки в мире, которой он сейчас пользуется.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сомнение в том, что президент РФ Владимир Путин способен применить ядерное оружие. Об этом экс-глава британского правительства сказал в интервью Sky News.

"Я не думаю, что Путин это сделает, он был бы безумным, если бы сделал это (нанес ядерный удар по Украине, — ред.)", — сказал Джонсон.

По словам британского политика, ядерный удар по Украине будет означать для Российской Федерации немедленный выход из клуба цивилизованных наций.

"Применение ядерного оружия стало бы для России полной катастрофой. Она оказалась бы в криогенной экономической заморозке, а Владимир Путин потерял бы значительную часть той глобальной молчаливой поддержки, которую он имел до сих пор", — уточнил Джонсон.

Он выразил мнение, что ядерный удар тактическим оружием означал бы для российского президента лично и потерю покровительства КНР.

Напомним, симуляция показала, что будет после ядерного удара РФ. Компьютер предсказал, что за три часа НАТО и Россия успеют запустить друг по другу сотни боеголовок. А за пять часов конфликта погибнут 34 миллиона людей.

Фокус также писал о том, что в Киевской области находится 425 специальных укрытий на случай ядерного удара. По словам Алексея Кулебы, до 15 ноября все бункеры оборудуют радиоприемниками. Это позволит сохранить связь с внешним миром в случае ядерной атаки.