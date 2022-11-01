На случай ядерного удара: в Киевской области есть более 400 специальных укрытий, – глава ОВА

По словам Алексея Кулебы, до 15 ноября все бункеры оборудуют радиоприемниками. Это позволит сохранить связь с внешним миром в случае ядерной атаки.

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В Киевской области находится 425 специальных укрытий на случай ядерного удара. Об этом в интервью hromadske рассказал глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Последние 8 месяцев научили нас, что может произойти все, что угодно. Как должностное лицо я готовлюсь к худшему сценарию, но надеюсь, что все будет нормально", — прокомментировал чиновник.

Специальные укрытия расположены под землей, там есть два входа и выхода, работает вентиляция.

По его словам, до 15 ноября все ядерные укрытия также планируют оборудовать радиоприемниками, чтобы у людей оставалась связь с внешним миром. Это даст возможность населению узнать, что происходит и какими должны быть дальнейшие действия. В случае ядерной атаки обычные средства связи, скорее всего, работать не будут.

"Единственное, что будет работать, –– это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал", –– рассказал чиновник.

Всего в Киевской области расположено более тысячи укрытий.

Кулеба отметил, что самым простым укрытием является цокольный этаж, где окна наполовину выходят на улицу. Однако такие помещения не подходят на случай ядерной угрозы, подчеркнул он.

Глава ОВА уточнил, что вопрос ядерной безопасности в стране не поднимался на протяжении последних 30 лет. Но за последние пять месяцев ситуация кардинально изменилась.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов назвал популярной страшилкой то, что РФ может прибегнуть к ядерному оружию после потери Херсона, и заявил, что этого не произойдет.

Ранее Фокус в своей статье подробно рассказывал, насколько реальна угроза ядерного удара по Украине, и что делать, если такая атака будет.