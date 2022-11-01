На випадок ядерного удару: на Київщині є понад 400 спеціальних укриттів, — голова ОВА

За словами Олексія Кулеби, до 15 листопада всі бункери обладнають радіоприймачами. Це дозволить зберегти зв'язок із зовнішнім світом у разі ядерної атаки.

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На Київщині є 425 спеціальних укриттів на випадок ядерного удару. Про це в інтерв'ю hromadske розповів голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Останні 8 місяців навчили нас, що може статися все, що завгодно. Як посадовець я готуюся до найгіршого сценарію, але сподіваюся, що все буде нормально", — прокоментував чиновник.

Спеціальні укриття розташовані під землею, там є два входи й виходи, працює вентиляція.

За його словами, до 15 листопада всі ядерні укриття також планують обладнати радіоприймачами, щоб у людей залишався зв'язок із зовнішнім світом. Це дасть можливість населенню дізнатися, що відбувається та якими мають бути подальші дії. У разі ядерної атаки звичайні засоби зв'язку, швидше за все, не працюватимуть.

"Єдине, що працюватиме, — це радіо. Тому скрізь повинні бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал", — розповів чиновник.

Загалом у Київській області розташовані понад тисяча укриттів.

Кулеба зазначив, що найпростішим укриттям є цокольний поверх, де вікна наполовину виходять надвір. Однак такі приміщення не підходять на випадок ядерної загрози, наголосив він.

Глава ОВА уточнив, що питання ядерної безпеки в країні не порушувалося протягом останніх 30 років. Але останні п'ять місяців ситуація кардинально змінилася.

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов назвав популярною страшилкою те, що РФ може вдатися до ядерної зброї після втрати Херсона, і заявив, що цього не станеться.

Раніше Фокус у своїй статті докладно розповідав, наскільки реальною є загроза ядерного удару по Україні та що робити, якщо така атака буде.