З хворим сусідом загроза ядерного удару завжди реальна, — Буданов

У ГУР розповіли, чи може РФ завдати ядерного удару після втрати Херсона та Мелітополя. З 80-х років нової тактичної ядерної зброї в РФ не виробляли.

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Керівник ГУР Кирило Буданов назвав популярною страшилкою те, що РФ може вдатися до ядерної зброї після втрати Херсона, і заявив, що цього не станеться. Про це повідомляє "УП".

"Чи можуть вони це зробити, чи не можуть? Теоретично — можуть, — пояснив Буданов. — Чи зроблять вони це зараз? Точно ні".

Разом з тим, за його словами, ні у РФ, ні будь-де ще ніхто впевнено і безапеляційно не відповість на запитання, чи натиснуть у Кремлі на "червону" кнопку, коли у ЗС РФ почнеться зовсім катастрофа.

Хто віддає рішення щодо застосування ядерної зброї?

Для пуску ракети потрібно кілька людей, рішення приймається зверху.

"Потрібно дати чітку команду, і ця команда має пройти всі рівні", — пояснив глава ГУР.

Стратегічні сили у РФ підтримуються у боєздатності, на них витрачали кошти, їх модернізували. Однак про тактичну ядерну зброю востаннє йшлося у 80-х роках, відтоді нічого нового не робилося.

"Термін дії тактичних ядерних зарядів становив 10 років. Минуло вже 40", — сказав він.

Буданов вважає ядерну загрозу для України цілком реальною, тому що "у нас сусід трохи хворий і має ядерний потенціал".

"Але зараз загроза така сама, яка була три місяці, вісім місяців, два роки тому. Вона одна і та ж", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, у місті готуються провокації до Дня визволення від фашистів.

Раніше Фокус повідомляв, що після 60 років з часів Карибської кризи Путін хоче бути крутішим за Хрущова. У жовтні 1962 року могла розпочатися ядерна війна між СРСР та США. Поточне становище схоже — і за напруженістю, і за рівнем ризиків.