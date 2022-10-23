У Мелітополі готуються провокації до Дня визволення від фашистських загарбників, — Федоров

Окупанти сьогодні планують влаштувати провокації зі спеціально звезеною до центру міста масовкою, щоб потім звинуватити партизанів та ЗСУ, повідомив мер Мелітополя.

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Сьогодні, 23 жовтня, російські окупаційні сили у Мелітополі Запорізької області готують провокації до Дня визволення міста від фашистських загарбників, аби потім звинуватити у них українських партизанів та Збройні сили. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні день визволення Мелітополя від фашистських загарбників. Звичайно ж щороку цієї дати ми шанували наших ветеранів, але сьогодні рашисти збираються зробити провокацію в місті", — сказав Федоров.

За словами міського голови, сьогодні о 16:00 до Дня визволення Мелітополя було заплановано збори "масовки" — під час заходу окупанти, як стверджує Федоров, готуються влаштувати провокації. Які саме, голова міської ради не уточнив.

"Потім (окупанти хочуть) звинуватити наші сили опору, наших партизанів, наші Збройні сили в цих провокаціях. Але ми добре розуміємо, що цивільне населення для нас знаходиться завжди в пріоритеті і точно ніхто не збирається його наражати на небезпеку", — зазначив Федоров.

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Нагадаємо, раніше окупанти оголосили окупований Мелітополь так званою тимчасовою столицею Запорізької області, яку раніше своїм указом анексував президент РФ Володимир Путін.

Також ми писали про те, як у Мелітополі окупаційна влада запустила нову хвилю фільтрації місцевих жителів.