Угроза ядерного удара по Украине: насколько она реальна и как можно выжить

Фокус собрал советы, которые помогут выжить в случае ядерного удара. Мы узнали, чем отличается тактическая ядерная боеголовка от стратегической, а также насколько вообще реально применение самого смертоносного оружия в истории человечества.

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21 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение псевдореферендумов на захваченных территориях. Одновременно он пригрозил применить ядерное оружие для "защиты". Фокус разбирался, насколько реальна ядерная угроза со стороны России, и что об этом говорят аналитики и эксперты.

Угроза ядерного удара: что сказал Путин

Российский президент неоднократно с начала полномасштабного вторжения угрожал Западу ядерным оружием. Новый виток таких заявлений последовал в ходе выступления 21 сентября. Вместе с анонсом "референдумов" Путин обвинил Запад в ядерном шантаже. По его словам, это Украина обстреливала Запорожскую АЭС, а Запад якобы это поощрял. Высокопоставленные чиновники ведущих стран НАТО, как заявил президент РФ, допускают ядерный удар по России.

[ + – ] Путин угрожает Западу ядерным оружием Фото: Открытые источники

Путин заявил, что "свобода и независимость" РФ будет обеспечена всеми доступными средствами.

"А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону" — подвел итог российский президент.

В чем опасность ядерного оружия?

Ядерное оружие — это самое смертоносное оружие, которое изобретало человечество. Поражающие факторы ядерного оружия следующие:

ударная волна

световое излучение

проникающая радиация

радиоактивное заражение

электромагнитный импульс

При наземном ядерном взрыве около половины энергии идет на образование ударной волны и воронки в земле. Именно ударная волна создает наибольшее количество разрушений. Она представляет собой уплотнение в воздухе, которое движется со сверхзвуковой скоростью.

Проникающая радиация — также важная составляющая опасности ядерного оружия. Она оказывает разрушающее воздействие на организм человека. Может появиться лучевая болезнь. Защититься от радиации можно в подземных убежищах, на глубине от 2 метров, в подвалах каменных и железобетонных зданий.

Какова зона поражения ядерной бомбы?

Зона поражения ядерной бомбы зависит от типа боеголовки. Существует тактическое и стратегическое ядерное оружие. Тактические боеголовки характеризуются относительной малой мощностью от 2 до 100 килотонн тротила. Стратегические боеголовки значительно более разрушительны. Их мощность составляет от 500 до 800 килотонн. Одна такая ракета может уничтожить один или несколько городов.

[ + – ] Миномет "Тюльпан" способен стрелять ядерными боеприпасами мощностью в 2 килотонны [ + – ] "Тюльпан" — оружие для нанесения ударов тактическими ядерными бомбами

В советской доктрине применение тактического ядерного оружия было предусмотрено как средство прорыва укреплений врага.

Вместе с тем экс-министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что на самом деле разницы между тактическим и стратегическим ядерным оружием нет. Так как любое применение такого оружия призвано менять стратегические правила игры вне зависимости от зоны поражения ядерной бомбы.

На сайте Nukemap можно смоделировать радиус поражения ядерного удара.

Если на Киев сбросить бомбу мощностью в 50 килотонн, то приблизительное количество жертв составит 2,3 млн человек, из которых около 400 тысяч получат ранения. Зона поражения ядерной бомбы охватит весь центр столицы — около 50 тысяч квадратных километров получат радиацию в 1000 зивертов в час.

[ + – ] Моделирование ядерного удара по Киеву

Однако на сайте не учитывают все возможные укрытия и действия людей, которые помогут не погибнуть.

Выжить при ядерном ударе можно, выполнив несколько шагов

[ + – ] Что нужно, чтобы выжить при ядерном ударе: инструкция по выживанию [ + – ] Что нужно, чтобы выжить при ядерном ударе: инструкция по выживанию [ + – ] Что нужно, чтобы выжить при ядерном ударе: инструкция по выживанию [ + – ] Что нужно, чтобы выжить при ядерном ударе: инструкция по выживанию [ + – ] Что нужно, чтобы выжить при ядерном ударе: инструкция по выживанию

Выжить при ядерном ударе возможно — известен случай при ударе ядерным оружием в Японии, когда человек выжил, будучи в 170 метрах от эпицентра взрыва. Эйзо Номера выжил в обычном подвале. Он умер в возрасте 84 года, оставаясь полностью здоровым.

Насколько реальна угроза удара ядерным оружием?

В украинской разведке считают, что РФ может нанести тактический ядерный удар по Украине. Целью может стать уничтожение государственности нашей страны, а также прерывание контрнаступления ВСУ. В случае реального применения такого оружия под угрозой будет не только Украина, но и Черноморский регион.

"Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

[ + – ] Тополь-М — ядерный ракетный комплекс РФ Фото: Минобороны РФ

Белый дом не видит подготовки РФ к ядерному удару

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Штаты не наблюдают подготовки РФ к ядерном удару. Для таких действий требуется подготовка, которую заметили бы спутники. Поэтому Вашингтон не будет повышать готовность собственных ядерных сил. Однако США всерьез рассматривают российские угрозы.

Угроза ядерного удара по Украине: что говорят аналитики?

Офицер Армии обороны Израиля и редактор военного отдела Фокуса Игаль Левин в эфире "Донбасс.Реалии" заявил, что применение ядерного оружия по Украине — это, скорее всего, блеф. В Кремле неоднократно пугали нашу страну ударами, но это лишь слова.

"Если будет подготовка к ядерному оружию, это будет сказано. Нужно понимать, что если решат применять ядерное оружие, то это процесс, за ним стоит группа людей. Это не так, что Путин захотел, щелкнул пальцем — нажали на кнопку", — отмечает офицер.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Если РФ начнет подготовку к ядерному удару, то об этом узнает весь мир и об этом начнут всюду говорить как это было перед началом полномасштабного вторжения.

Директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отмечает, что ядерное оружие не стоит списывать со счетов. Вместе с тем, помощь Запада оказывается таким образом, чтобы не спровоцировать Кремль на необдуманные действия, например, применение ядерного оружия. Никто в мире не хочет проверять, что произойдет после удара.

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