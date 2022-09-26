В США не видят признаков подготовки РФ к ядерному удару, – Белый дом

Штаты всерьез воспринимают угрозу Путина применить ядерное оружие. Ранее они уже поднимали в небо самолеты-разведчики Cobra Ball, которые созданы для отслеживания стратегического ядерного оружия.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не видят признаков того, что РФ готовится к применению ядерного оружия. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

Штаты всерьез рассматривают угрозы российского президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия, однако на данный момент подготовки к ударам они не наблюдают.

"Касательно сообщений [о подготовке к применению ядерного оружия] или шансов, то мы этого не видели на этот момент", — заявила Жан-Пьер.

Вместе с тем она добавила, что готовность собственных ядерных сил они не будут изменять на фоне угроз Путина.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для РФ. Кремль об этом предупрежден.

Добавим, что страны Запада усиливают ядерное сдерживания из-за угроз Украине. В Financial Times писали, что официальные лица не собираются сдаваться перед лицом ядерной угрозы. Отвечать ядерным ударом на ядерный удар на Западе, скорее всего, тоже не будут.

Западные спутники смогут обнаружить подготовку к ядерному удару так как это сложная процедура, которую можно отследить. Ранее Соединенные Штаты уже поднимали в небо самолеты-разведчика Cobra Ball для отслеживания стратегического ядерного оружия.

Напомним, в украинской разведке не исключают, что РФ нанесет ядерный удар по Украине, чтобы попытаться уничтожить государственность Украины.

Во время объявления частичной мобилизации лидер Кремля призвал противостоять попыткам Запада развалить РФ и пригрозил применением ядерного оружия.