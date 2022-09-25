Из-за угроз Украине: страны Запада усиливают ядерное сдерживание, — FT

Источники издания говорят о разных вариантах реакции на гипотетическую ядерную атаку, но все они свидетельствуют о том, что сдаваться перед лицом угрозы никто не собирается.

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Западные столицы разрабатывают планы действий на случай, если президент России Владимир Путин распорядится нанести ядерные удары по Украине, пишет Financial Times со ссылкой на пять западных официальных лиц, которые пожелали остаться неназванными.

Все они считают, что угрозы Путина вряд ли осуществятся, однако союзники Киева усиливают ядерную бдительность и сдерживание.

"Если он думал, что угроза запугает Украину, заставив ее сдаться или уступить 20% своей территории, или запугает остальных и заставит отказаться от помощи Украине, произошло обратное", — сказал высокопоставленный представитель США.

Два других западных чиновника заявили, что на удар по Украине, скорее всего, не будут отвечать ядерным оружием. Вместо этого военные накажут Россию с помощью конвенциональных средств.

Лучший сдерживающий фактор

Официальные лица и аналитики считают, что даже при худшем варианте развития событий Путин скорее всего применит тактическое ядерное оружие, предназначенное для использования на поле боя.

Трое из пяти официальных лиц заявили, что государства-члены НАТО в частном порядке предупредили Москву о масштабах ответных мер, к которым может привести любое применение ядерного оружия. Они уверены, что угроза возмездия остается лучшим сдерживающим фактором.

Американский чиновник при этом добавил, что США обсудили с украинцами сценарии возможного применения ядерного оружия и как можно обеспечить безопасность в случае такой угрозы.

Сложная процедура

Издание отмечает, что логистика развертывания ядерного оружия сложна и требует много времени, поэтому западные разведывательные спутники могут легко обнаружить эти действия. Прежде чем дело дойдет до фактического применения оружия, нужно предпринять несколько шагов. Зафиксировав их, Запад сможет скорректировать свой план действий.

По словам Саймона Майлза, политолога из Университета Дьюка, переход к боевой готовности, стыковка боеголовок с платформами доставки не пройдет незамеченной для американской разведки.

"Путин скорее пригрозит применить ядерное оружие и добьется уступок, чем на самом деле применит его", — сказал Джеймс Актон, содиректор Программы ядерной политики Фонда Карнеги.

Некоторые военные эксперты также заявили, что плохая координация российских вооруженных сил предполагает, что ядерные удары не могут существенно повлиять на исход войны.

"Вам нужна какая-то интеграция с вашими обычными силами, хотите ли вы остановить атаку или перейти в наступление. Россияне не доказали, что могут это сделать", — сказал Павел Будвиг, старший научный сотрудник Института исследований в области разоружения Организации Объединенных Наций.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Об этом США предупредили Кремль.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Владимир Путин всерьез рассматривает вариант начать ядерную войну. Вполне возможно, что РФ применит ядерное оружие по территории Украины.