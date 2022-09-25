Через погрози Україні: країни Заходу посилюють ядерне стримування, — FT

Джерела видання говорять про різні варіанти реакції на гіпотетичну ядерну атаку, але всі вони свідчать про те, що здаватися перед загрозою ніхто не збирається.

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Західні столиці розробляють плани дій на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін розпорядиться завдати ядерних ударів по Україні.

Усі вони вважають, що погрози Путіна навряд здійсняться, проте союзники Києва посилюють ядерну пильність та стримування.

"Якщо він думав, що погроза залякає Україну, змусивши її здатися або поступитися 20% своєї території, або залякає решту і змусить відмовитися від допомоги Україні, сталося протилежне", — сказав високопоставлений представник США.

Два інші західні чиновники заявили, що на удар по Україні, швидше за все, не відповідатимуть ядерною зброєю. Натомість військові покарають Росію за допомогою конвенційних засобів.

Найкращий стримувальний фактор

Офіційні особи та аналітики вважають, що навіть за найгіршого варіанту розвитку подій Путін, швидше за все, застосує тактичну ядерну зброю, призначену для використання на полі бою.

Троє з п'яти офіційних осіб заявили, що держави-члени НАТО в приватному порядку попередили Москву про масштаби заходів у відповідь, до яких може привести будь-яке застосування ядерної зброї. Вони впевнені, що загроза відплати залишається найкращим стримуючим фактором.

Американський чиновник при цьому додав, що США обговорили з українцями сценарії можливого застосування ядерної зброї та як можна забезпечити безпеку у разі такої загрози.

Складна процедура

Видання зазначає, що логістика розгортання ядерної зброї є складною і потребує багато часу, тому західні розвідувальні супутники можуть легко виявити ці дії. Перш ніж дійде до фактичного застосування зброї, потрібно зробити кілька кроків. Зафіксувавши їх, Захід зможе скоригувати свій план дій.

За словами Саймона Майлза, політолога з Університету Дюка, перехід до бойової готовності, стикування боєголовок із платформами доставки не пройде непоміченим для американської розвідки.

"Путін, швидше за все, погрожує застосувати ядерну зброю і доб'ється поступок, ніж насправді застосує її", — сказав Джеймс Актон, співдиректор Програми ядерної політики Фонду Карнегі.

Деякі військові експерти також заявили, що погана координація російських збройних сил передбачає, що ядерні удари не можуть суттєво вплинути на кінець війни.

"Вам потрібна якась інтеграція з вашими звичайними силами, чи ви хочете зупинити атаку або перейти в наступ. Росіяни не довели, що можуть це зробити", — сказав Павло Будвіг, старший науковий співробітник Інституту досліджень у галузі роззброєння Організації Об'єднаних Націй.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. Про це США попередили Кремль.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що Володимир Путін всерйоз розглядає варіант розпочати ядерну війну. Цілком можливо, що РФ застосує ядерну зброю по території України.