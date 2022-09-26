У США не бачать ознак підготовки РФ до ядерного удару, – Білий дім

Штати серйозно сприймають загрозу Путіна застосувати ядерну зброю. Раніше вони вже піднімали у небо літаки-розвідники Cobra Ball, які створені для відстеження стратегічної ядерної зброї.

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Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати не вбачають ознак того, що РФ готується до застосування ядерної зброї. Про це вона повідомила під час брифінгу.

Штати всерйоз розглядають погрози російського президента Володимира Путіна щодо можливості застосування ядерної зброї, проте наразі підготовки до ударів вони не спостерігають.

"Щодо повідомлень [про підготовку до застосування ядерної зброї] чи шансів, то ми цього не бачили на цей момент", — заявила Жан-П'єр.

Водночас вона додала, що готовність власних ядерних сил вони не змінюватимуть на тлі загроз Путіна.

Раніше радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для РФ. Кремль про це попередили.

Додамо, що країни Заходу посилюють ядерне стримування через загрози Україні. У Financial Times писали, що офіційні особи не збираються здаватися перед ядерною загрозою. Відповідати ядерним ударом на ядерний удар на Заході, швидше за все, також не будуть.

Західні супутники зможуть виявити підготовку до ядерного удару, оскільки це складна процедура, яку можна відстежити. Раніше Сполучені Штати вже піднімали у небо літака-розвідника Cobra Ball для відстеження стратегічної ядерної зброї.

Нагадаємо, в українській розвідці не виключають, що РФ завдасть ядерного удару по Україні, щоб спробувати знищити державність України.

Під час оголошення часткової мобілізації лідер Кремля закликав протистояти спробам Заходу розвалити РФ і погрожував застосуванням ядерної зброї.