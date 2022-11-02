Україна має намір створити "брудну бомбу" та розмістити ядерну зброю НАТО, — Шойгу

Глава Міноборони РФ заявив, що така ситуація вигідна США, щоб зберегти світове лідерство та послабити інші держави, зокрема європейських союзників.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москві відомо про нібито наміри України створити "брудну бомбу" та розмістити на своїй території ядерну зброю країн НАТО. Про це повідомляє "РИА Новости".

Він заявив, що така ситуація вигідна США, щоб зберегти світове лідерство та послабити інші держави.

"Зрозуміло, що ситуація, що склалася, вигідна насамперед США. Вашингтон прагне використовувати її для збереження глобального лідерства і максимального ослаблення інших країн, зокрема своїх союзників у Європі", — заявив Шойгу.

Глава Міноборони РФ також стверджує, що угруповання НАТО біля кордонів з Росією з лютого цього року збільшилося в 2,5 рази і перевищило 30 тисяч осіб. Крім того, найближчим часом кількість військового контингенту Альянсу може збільшитись.

Крім того, Сергій Шойгу розповів, що Росія та Білорусь продовжують формувати єдиний оборонний простір, а з 22 жовтня йде бойове злагодження з'єднань регіонального угруповання. Він заявив, що Мінськ "був і залишається вірним партнером та надійним союзником Москви".

"Це особливо важливо, коли у світі стрімко зростає напруженість, руйнуються основи стратегічної стабільності, посилюється конфронтація між Заходом та Росією", — заявив глава Міноборони РФ.

Нагадаємо, 26 жовтня глава ГУР Кирило Буданов сказав, що Україна не займається створенням "брудної бомби". Він зазначив, що Київ очікує на приїзд місії МАГАТЕ на ядерні об'єкти, щоб розвінчати помилкові заяви Кремля.

1 листопада Сергій Шойгу назвав українську енергетичну інфраструктуру законною ціллю російських військ. Глава російського Міноборони заявив, що удари по них впливають на зниження військового потенціалу ЗСУ.