"Точними ударами": Шойгу назвав енергетичну інфраструктуру України легітимною метою для ЗС РФ

Експерти впевнені, що такими заявами глава Міноборони РФ хоче зняти звинувачення з російських військ у військових злочинах.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, що РФ завдає ударів по найважливішій цивільній інфраструктурі України, щоб зменшити її військовий потенціал. Про це пише The Washington Post.

Видання пише, що Шойгу таким чином намагається відкинути звинувачення у тому, що армія РФ скоює воєнні злочини в Україні.

"Точними ударами ми продовжуємо ефективно бити об'єктами військової інфраструктури, а також об'єктами, які впливають на зниження військового потенціалу України", — заявив Шойгу.

Українські офіційні особи звинуватили Росію у спробах тероризувати громадянське населення. Західні офіційні особи неодноразово засуджували атаки Росії. Напад на цивільні об'єкти без військової мети є воєнним злочином.

За словами журналістів, Шойгу, який перебуває під тиском у Москві через неодноразові невдачі на полі бою, наполягав на тому, що Росія намагалася запобігти жертвам серед українських громадян.

Крім того, Шойгу також поговорив із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Він повторив, що російську кампанію "часткової мобілізації" було завершено після того, як 300 000 росіян були викликані як підкріплення для війни в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що у Міноборони Британії назвали причину провалу бліцкригу РФ в Україні. За словами британського міністра, війна в Україні змусила НАТО переглянути свої плани. Особливо на тлі того, що в Альянс скоро можуть війни Швеція та Фінляндія.

Ще нагадаємо, що Джонсон засумнівався у застосуванні Путіним ядерної зброї. За словами колишнього глави британського уряду, застосування тактичної ядерної зброї позбавить Володимира Путіна і тієї мінімальної підтримки у світі, якою він зараз користується.

Також повідомлялося, що Білорусь надіслала Росії нове підкріплення. Залізницею для російських військових, які воюють в Україні, доставили 20 гусеничних бойових машин піхоти та боєприпаси.