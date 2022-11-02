"Точными ударами": Шойгу назвал энергетическую инфраструктуру Украины легитимной целью для ВС РФ

Эксперты уверены, что такими заявлениями глава Минобороны РФ хочет снять обвинения с российских войск в военных преступлениях.

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Министр обороны России Сергей Шойгу, что РФ наносит удары по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины, чтобы снизить ее военный потенциал. Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что Шойгу таким образом пытается отвергнуть обвинения в том, что армия РФ совершает военные преступления в Украине.

"Точными ударами мы продолжаем эффективно бить по объектам военной инфраструктуры, а также по объектам, которые влияют на снижение военного потенциала Украины", — заявил Шойгу.

Украинские официальные лица обвинили Россию в попытках терроризировать гражданское население. Западные официальные лица неоднократно осуждали атаки России. Нападение на гражданские объекты без военной цели является военным преступлением.

По словам журналистов, Шойгу, который находится под давлением в Москве из-за неоднократных неудач на поле боя, настаивал на том, что Россия пыталась предотвратить жертвы среди украинских граждан.

Кроме того, Шойгу также поговорил с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Он повторил, что российская кампания "частичной мобилизации" была завершена после того, как 300 000 россиян были вызваны в качестве подкрепления для войны в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны Британии назвали причину провала блицкрига РФ в Украине. По словам британского министра, война в Украине заставила НАТО пересмотреть свои планы. Особенно на фоне того, что в Альянс скоро могут войны Швеция и Финляндия.

Еще напомним, что Джонсон усомнился в применении Путиным ядерного оружия. По словам бывшего главы британского правительства, применение тактического ядерного оружия лишит Владимира Путина и той минимальной поддержки в мире, которой он сейчас пользуется.

Также сообщалось, что Беларусь отправила России новое подкрепление. По железной дороге для российских военных, которые воюют в Украине, доставили 20 гусеничных боевых машины пехоты и боеприпасы.