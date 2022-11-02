Преимущество в количестве: в Минобороны Британии назвали причину провала блицкрига РФ в Украине

По словам британского министра, война в Украине заставила НАТО пересмотреть свои планы. Особенно на фоне того, что в Альянс скоро могут войны Швеция и Финляндия.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне во время вторжения в Украину потерпели сокрушительную неудачу, несмотря на преимущество в количестве. Об этом пишет издание The Guardian.

Так, по словам Уоллеса, у армии РФ было больше БМП и танков, однако нее не было нормальной связи, ни нормальной защиты на бронетехнике, которую "разрывали" ПТРК Javelin, поставленные Украине Соединенными Штатами.

"И при всей своей массе они не могли двигаться дальше", — сказал Уоллес.

Кроме того, по словам главы Минобороны Великобритании заявил, что война в Украине изменила планы НАТО. Так, Уоллес заявил, что Альянс изменит свои общие планы. Новый Верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи уже готовит эти планы.

"К тому времени у нас, вероятно, будет два новых члена, Швеция и Финляндия, что означает удлиненную границу с Россией, к которой мы не привыкли", — сказал чиновник.

Уоллес сказал, что во время Холодной войны войска НАТО имели подробные планы вплоть до того, что пилоты знали, какие объекты нужно атаковать, если начнется Третья мировая война.

Ранее Фокус писал, что в Киевской области есть более 400 специальных укрытий на случай ядерного удара. По словам Алексея Кулебы, до 15 ноября все бункеры оборудуют радиоприемниками. Это позволит сохранить связь с внешним миром в случае ядерной атаки.

Еще напомним, что генерал Забродский озвучил новую тактику ВС РФ. Генерал-лейтенант выразил мнение, что украинским военным в связи с новой стратегией противника, нужно усилить позиции в Запорожье, а также Сумской области и на Волыни.

Также сообщалось, что Джонсон усомнился в применении Путиным ядерного оружия. По словам бывшего главы британского правительства, применение тактического ядерного оружия лишит Владимира Путина и той минимальной поддержки в мире, которой он сейчас пользуется.