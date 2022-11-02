Перевага у кількості: у Міноборони Британії назвали причину провалу бліцкригу РФ в Україні

За словами британського міністра, війна в Україні змусила НАТО переглянути свої плани. Особливо на тлі того, що в Альянс скоро можуть війни Швеція та Фінляндія.

Related video

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що росіяни під час вторгнення в Україну зазнали нищівної невдачі, попри перевагу в кількості. Про це пише видання The Guardian.

Так, за словами Уоллеса, армія РФ мала більше БМП і танків, проте її не було нормального зв'язку, ні нормального захисту на бронетехніці, яку "розривали" ПТРК Javelin, поставлені Україні Сполученими Штатами.

"І за всієї своєї маси вони не могли рухатися далі", — сказав Уоллес.

Крім того, за словами глави Міноборони Великобританії, заявив, що війна в Україні змінила плани НАТО. Так, Воллес заявив, що Альянс змінить свої спільні плани. Новий Верховний головнокомандувач союзних військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вже готує ці плани.

"На той час у нас, ймовірно, буде два нових члени, Швеція та Фінляндія, що означає подовжений кордон з Росією, до якого ми не звикли", — сказав чиновник.

Уоллес сказав, що під час Холодної війни війська НАТО мали докладні плани аж до того, що пілоти знали, які об'єкти потрібно атакувати, якщо розпочнеться Третя світова війна.

Раніше Фокус писав, що у Київській області є понад 400 спеціальних укриттів на випадок ядерного удару. За словами Олексія Куліби, до 15 листопада усі бункери обладнають радіоприймачами. Це дозволить зберегти зв'язок із зовнішнім світом у разі ядерної атаки.

Ще нагадаємо, що генерал Забродський озвучив нову тактику ЗС РФ. Генерал-лейтенант висловив думку, що українським військовим у зв'язку з новою стратегією противника потрібно посилити позиції у Запоріжжі, а також Сумської області та на Волині.

Також повідомлялося, що Джонсон засумнівався у застосуванні Путіним ядерної зброї. За словами колишнього глави британського уряду, застосування тактичної ядерної зброї позбавить Володимира Путіна і тієї мінімальної підтримки у світі, якою він зараз користується.