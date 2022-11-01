Наступатимуть з двох напрямків: генерал Забродський озвучив нову тактику ЗС РФ

Генерал-лейтенант висловив думку, що українським військовим у зв'язку з новою стратегією противника потрібно посилити позиції у Запоріжжі, а також Сумської області та на Волині.

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Україні потрібно створити три нові потужні оперативні угруповання для захисту на нових напрямках у разі деокупації Херсона. Таку думку висловив генерал-лейтенант Михайло Забродський у своїй статті "Вітчизняна війна. Сухопутні військові перспективи".

За словами Забродського, три нові потужні оперативні угруповання потрібно створити у Запоріжжі, Сумській області та на Волині.

"Необхідне створення двох оперативних об'єднань, у складі 4-5 загальновійськових, 2-3 танкових та 1-2 артилерійських бригад кожне. Загалом – до 600 танків, до 1100 БТР/БМП та до 500 гармат та РСЗВ", — уточнив Забродський.

Генерал-лейтенант також розповів про те, яку тактику можуть застосувати ЗС РФ найближчим часом.

На його думку, російське командування може створити два потужні ударні угруповання — на Запорізькому та Сумському напрямках, щоб "розрізати" Україну на дві частини зустрічними концентрованими ударами.

Тоді з півночі російські військові підуть на Суми, Полтаву, Дніпро, а з півдня — на Запоріжжя та Дніпро.

"Кінцевою військовою ціллю операції може бути стратегічне оточення угруповання ЗСУ на лівому березі річки Дніпро", — резюмував Забродський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, скільки триватиме війна і що варто очікувати далі. Генерал в аналітичній статті написали, що війна не закінчиться до кінця року. РФ може ставити цілі щодо спроби захоплення Києва чи Одеси із Запоріжжям.

Нагадаємо, в естонській розвідці заявили, що Україна навряд чи зможе звільнити всі окуповані території до кінця 2022 року.