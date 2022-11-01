Наступать будут с двух направлений: генерал Забродский озвучил новую тактику ВС РФ

Генерал-лейтенант выразил мнение, что украинским военным в связи с новой стратегией противника, нужно усилить позиции в Запорожье, а также Сумской области и на Волыни.

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Украине нужно создать три новых мощных оперативных группировки для защиты по новым направлениям в случае деоккупации Херсона. Такое мнение выразил генерал-лейтенант Михаил Забродский в своей статье "Отечественная война. Сухопутные военные перспективы".

По словам Забродского, три новых мощных оперативных группировки нужно создать в Запорожье, Сумской области и на Волыни.

"Необходимо создание двух оперативных объединений, в составе 4-5 общевойсковых, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских бригад каждое. В общем – до 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО", — уточнил Забродский.

Генерал-лейтенант также рассказал о том, какую тактику могут применить ВС РФ в ближайшее время.

По его мнению, российское командование может создать две мощные ударные группировки — на Запорожском и Сумском направлении, чтоб "разрезать" Украину на две части встречными концентрированными ударами.

В таком случае, с севера российские военные пойдут на Сумы, Полтаву, Днепр, а с юга — на Запорожье и Днепр.

"Конечной военной целью операции может быть стратегическое окружение группировки ВСУ на левом берегу реки Днепр", — резюмировал Забродский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, сколько продлится война, и чего стоит ожидать дальше. Генерал в аналитической статье написали, что война не закончится до конца года. РФ может ставить цели по попытке захвата Киева или Одессы с Запорожьем.

Напомним, в эстонской разведке заявили, что Украина вряд ли сможет освободить все оккупированные территории до конца 2022 года.