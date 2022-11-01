Білорусь надіслала Росії нове підкріплення: що це за техніка
Залізницею для російських військових, які воюють в Україні, доставили 20 гусеничних бойових машин піхоти та боєприпаси.
Республіка Білорусь продовжує допомагати російській армії технікою для війни в Україні. Цього разу до РФ відправили 20 БМП, які пізніше помітили на Луганщині, повідомили активісти Співтовариства залізничників Білорусі у Телеграмі.
У повідомленні йдеться про те, що ще 21 жовтня 2022 року сьома група завантажених вагонів-платформ з розконсервованою військовою технікою Збройних сил Республіки Білорусь у кількості 10 одиниць вирушила зі станції Уріччя (Могилівське відділення білоруської залізниці) на станцію Волоконовка (Південно-Східна залізниця) і далі у напрямку Луганська.
Серед вантажу — 20 гусеничних бойових машин піхоти (БМП-2), загальною вагою 280 тонн.
Крім того, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про те, що з березня по вересень 2022 року залізницею з Білорусі в РФ вивели 65 089 тонн боєприпасів.
У моніторинговій групі також зазначили, що режим Лукашенка передає РФ не лише боєприпаси, а й танки та іншу техніку.
Нагадаємо, Білорусь та РФ готуються створити спільні центри військової підготовки. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже уповноважив Міністерство оборони РБ на проведення переговорів та підписання угоди при досягненні домовленості у межах схваленого проєкту.
Крім того, Росія відправить до Білорусі 170 танків, 100 одиниць артилерійських систем та мінометів, а також 9 тисяч військових у рамках розгортання регіонального угруповання військ.