Білорусь надіслала Росії нове підкріплення: що це за техніка

Залізницею для російських військових, які воюють в Україні, доставили 20 гусеничних бойових машин піхоти та боєприпаси.

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Республіка Білорусь продовжує допомагати російській армії технікою для війни в Україні. Цього разу до РФ відправили 20 БМП, які пізніше помітили на Луганщині, повідомили активісти Співтовариства залізничників Білорусі у Телеграмі.

У повідомленні йдеться про те, що ще 21 жовтня 2022 року сьома група завантажених вагонів-платформ з розконсервованою військовою технікою Збройних сил Республіки Білорусь у кількості 10 одиниць вирушила зі станції Уріччя (Могилівське відділення білоруської залізниці) на станцію Волоконовка (Південно-Східна залізниця) і далі у напрямку Луганська.

Серед вантажу — 20 гусеничних бойових машин піхоти (БМП-2), загальною вагою 280 тонн.

Крім того, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про те, що з березня по вересень 2022 року залізницею з Білорусі в РФ вивели 65 089 тонн боєприпасів.

У моніторинговій групі також зазначили, що режим Лукашенка передає РФ не лише боєприпаси, а й танки та іншу техніку.

[ + – ] Білорусь продовжує постачати російській армії боєприпаси Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, Білорусь та РФ готуються створити спільні центри військової підготовки. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже уповноважив Міністерство оборони РБ на проведення переговорів та підписання угоди при досягненні домовленості у межах схваленого проєкту.

Крім того, Росія відправить до Білорусі 170 танків, 100 одиниць артилерійських систем та мінометів, а також 9 тисяч військових у рамках розгортання регіонального угруповання військ.