Украина намерена создать "грязную бомбу" и разместить ядерное оружие НАТО, — Шойгу

Глава Минобороны РФ заявил, что такая ситуация выгодна США, чтобы сохранить мировое лидерство и ослабить другие государства, в частности, европейских союзников.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москве известно о якобы намерениях Украины создать "грязную бомбу" и разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Об этом сообщает "РИА Новости".

Он заявил, что такая ситуация выгодна США, чтобы сохранить мировое лидерство и ослабить другие государства.

"Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе, своих союзников в Европе", — заявил Шойгу.

Глава Минобороны РФ также утверждает, что группировка НАТО возле границ с Россией с февраля этого года увеличились в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Кроме того, в ближайшее время количество военного контингента Альянса может увеличиться.

Кроме того, Сергей Шойгу рассказал, что Россия и Беларусь продолжают формировать единое оборонное пространство, а с 22 октября идет боевое слаживание соединений региональной группировки. Он заявил, что Минск "был и остается верным партнером и надежным союзником Москвы".

"Это особенно важно, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, усиливается конфронтация между Западом и Россией", — заявил глава Минобороны РФ.

Напомним, 26 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что Украина не занимается созданием "грязной бомбы". Он отметил, что Киев ожидает приезда миссии МАГАТЭ на ядерные объекты, чтобы развенчать ложные заявления Кремля.

1 ноября Сергей Шойгу назвал украинскую энергетическую инфраструктуру законной целью российских войск. Глава российского Минобороны заявил, что удары по ним влияют на снижение военного потенциала ВСУ.