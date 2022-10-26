Мы не занимаемся созданием "грязной бомбы", — глава ГУР Буданов

Украина, по словам генерал-майора, ожидает приезда миссии МАГАТЭ на ядерные объекты, чтобы развенчать ложные заявления Кремля.

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Украина не занимается разработкой "грязной бомбы", о которой бездоказательно заявляет Россия. Об этом в комментарии CNN заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия бездоказательно обвиняет Украину в том, что она якобы занимается созданием "грязной бомбы" для дальнейшего ее применения.

Кирилл Буданов в общении с CNN заверил, что никакой разработки оружия массового поражения не происходит, а подобные заявления со стороны Москвы стали чем-то вроде локального мема.

"Мы не занимаемся подготовкой. Мы не работаем над грязной бомбой", — продолжил начальник военной разведки Украины.

Буданов также заявил, что поддерживает приезд группы специалистов МАГАТЭ для проверки ядерных объектов, по итогам которой обвинения Российской Федерации будут развеяны.

Отметим, что ранее на обвинения России в создании "грязной бомбы" отреагировали в Офисе президента Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Кремль, делая подобные заявления, проявляет свою террористическую сущность и продолжает шантажировать Запад оружием массового поражения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал абсурдными обвинения России в разработке Украиной "грязной бомбы" и предупредил, что подобные заявления могут привести с эскалации полномасштабной войны. Топ-чиновник обратил внимание на тот факт, что Кремль зачастую обвиняет другие страны в том, что сам собирается сделать.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский, комментируя заявления Минобороны РФ, предупредил, что "грязную бомбу" могли сделать из отходов, которые были похищены с территории Запорожской АЭС.