Под контролем кадыровцев: "грязную бомбу" сделали из отходов на Запорожской АЭС, – Ходорковский

По версии оппозиционера, радиоактивных отходы пропали с атомной станции, когда ее захватили чеченские боевики. Москва потеряла сделанную бомбу и теперь вынуждена обманывать мир.

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"Грязную бомбу" могли сделать из радиоактивных отходов топлива, которые пропали с Запорожской АЭС, когда ее захватили вагнеровцы и кадыровцы. Такое мнение выразил российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

Москва, по словам политика, потеряла контроль над этой "бомбой" и теперь боится, что она всплывет в совершенно неожиданной ситуации.

"Я допуская самый худший вариант — российские власти потеряли вывезенную часть топлива и не знают, где оно находится. По каким-то причинам у них есть опасения, что это отработанное ядерное топливо где-то всплыть", — продолжил Ходорковский.

Оппозиционер признает, что это самая конспирологическая точка зрения.

"У меня нет другого объяснения тому, почему министр Шойгу судорожно обзванивал иностранных коллег и предупреждал об угрозе. Ситуация, скорее всего, вызвывает серьезные опасения об утрате контроля над частью арсенала", — заключил он.

Украинская разведка считает полностью провальной информационно-психологическую операцию РФ по вбросу сведений о намерениях Украины использовать "грязную бомбу".

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 октября звонил главам Минобороны Индии и Китая, чтобы рассказать о якобы провокациях с "грязной бомбой".

По версии британских СМИ, РФ провалила второй раунд ядерных испытаний, поэтому Кремль распространяет информацию о "грязной бомбе".