Абсолютный провал: мир не поверил в фейк о "грязной бомбе", – украинская разведка

В ГУР Минобороны отмечают, что все попытки Сергея Шойгу убедить мир в угрозе со стороны Украины провалились. В мире понимают, кто агрессор, и кто ведет террор.

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Российские попытки провести информационно-психологическую операцию (ИПСО) полностью провалились. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Об этом передает "Укринформ" с единого телемарафона.

По словам Юсова, весь мир не поверил в откровенно фейковое заявление РФ о якобы намерениях Украины использовать "грязную бомбу".

"24 октября в Москве состоялась закрытая встреча с представителями дипломатических и других представительств на России, где спецслужбы пытались пугать международных представителей страшной угрозой со стороны Украины – "грязной бомбой". Конечно, никто не поверил. Потому что сделано это все кое-как, никаких доказательств не было", — заявил представитель разведки.

Вдобавок в мире понимают, кто на кого напал, и кто занимается террором против мирного населения.

Вместе с тем в российском Минобороны продолжают переговоры с министрами обороны разных стран. К звонкам главе Минобороны Франции, Великобритании, США и Турции, добавилась Индия. Сегодня росСМИ опубликовали сообщение, что Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Индии. Российский глава оборонного ведомства довел до коллеги свою озабоченность по поводу якобы возможных провокаций Украины с применим "грязной бомбы".

Напомним, Фокус разбирался, чем опасна "грязная бомба", и как спастись при взрыве. Основная угроза исходит от самого радиоактивного взрыва.

Ранее в ISW заявили, что заявление Шойгу о "грязной бомбе" является попыткой остановить военную помощь Украине.