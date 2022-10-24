Заявление Шойгу о "грязной бомбе" является попыткой остановить военную помощь Украине, – ISW

Аналитики Института изучения войны сомневаются, что Россия хочет использовать подобные обвинения в качестве прикрытия для провокации под украинским флагом.

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Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы намерена использовать "грязную бомбу" на своей территории для обвинения России в агрессии, являются попыткой замедлить или приостановить военную помощь Запада. Об этом в своей аналитической сводке пишет американский Институт изучения войны (ISW).

В воскресенье, 23 октября, Шойгу провел телефонные разговоры с четырьмя министрами обороны стран НАТО –– США, Великобритании, Франции и Турции. Во время звонков трем последним глава российского оборонного ведомства рассказывал о якобы готовящейся провокации со стороны Украины с использованием "грязной бомбы". Российские государственные СМИ незамедлительно распространили это заявление.

Заявление Шойгу о "грязной бомбе": что за этим стоит?

В ISW считают, что таким образом Россия пытается запугать западных партнеров Украины и ослабить Североатлантический Альянс. На такие шаги страна-агрессор готова идти ввиду очевидных военных неудач на фронте в Украине.

На заявление Шойгу отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава МИД, в частности, отметил, что "россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами".

Тем не менее американские аналитики сомневаются, что Россия хочет использовать обвинения такого рода в качестве прикрытия для провокации под украинским флагом. Здесь уверены, что рассказы об "украинской грязной бомбе" –– это лишь продолжение стандартной российской пропаганды. До этого Кремль уже неоднократно заявлял, что Запад якобы поможет провести Украине атаку с использованием оружия массового поражения под чужим флагом. Еще в апреле Минобороны РФ заявляло, что располагает информацией о якобы подготовке провокаций со стороны США для обвинения ВС РФ в использовании химического, биологического или тактического ядерного оружия.

Американские аналитики также не считают комментарии Шойгу вряд ли означают подготовку России к ядерному теракту против населенных пунктов в Украине или объектов критической инфраструктуры.

"Такие атаки вряд ли заставят Украину или Запад сдаться, поскольку украинское правительство и народ неоднократно демонстрировали свою волю продолжать борьбу, а Западу будет очень сложно просто сдаться в условиях таких ужасных действий из-за прецедента, который создала бы такая капитуляция", –– говорится в аналитической сводке.

Реакция западных партнеров

Дипломатические ведомства США, Франции и Великобритании выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, не доверяют информации из Кремля о намерении Украины использовать "грязную бомбу" на своей же территории.

"Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", — говорится в сообщении западных партнеров.

На заявления Шойгу также отреагировали в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обвинения России "абсолютным враньем и новым фейком".

Напомним, по данным британских СМИ, западные чиновники опасаются, что из-за неудач в войне в Украине Россия может прибегнуть к демонстративному ядерному удару.