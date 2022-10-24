Заява Шойгу про "брудну бомбу" є спробою зупинити військову допомогу Україні, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни сумніваються, що Росія хоче використати такі звинувачення як прикриття для провокації під українським прапором.

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Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито має намір використати "брудну бомбу" на своїй території для звинувачення Росії в агресії, є спробою уповільнити чи призупинити військову допомогу Заходу. Про це у своєму аналітичному зведенні пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У неділю, 23 жовтня, Шойгу провів телефонні розмови з чотирма міністрами оборони країн НАТО — США, Великобританії, Франції та Туреччини. Під час дзвінків трьом останнім глава російського оборонного відомства розповідав про провокацію, що нібито готується, з боку України з використанням "брудної бомби". Російські державні ЗМІ негайно поширили цю заяву.

Заява Шойгу про "брудну бомбу": що за цим стоїть?

У ISW вважають, що так Росія намагається залякати західних партнерів України та послабити Північноатлантичний Альянс. На такі кроки країна-агресорка готова йти через очевидні воєнні невдачі на фронті в Україні.

На заяву Шойгу відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Глава МЗС, зокрема, зазначив, що "росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".

Проте американські аналітики сумніваються, що Росія хоче використати звинувачення такого роду як прикриття для провокації під українським прапором. Тут впевнені, що розповіді про "українську брудну бомбу" — це лише продовження стандартної російської пропаганди. До цього Кремль уже неодноразово заявляв, що Захід нібито допоможе провести Україні атаку із використанням зброї масового ураження під чужим прапором. Ще у квітні Міноборони РФ заявляло, що має інформацію про нібито підготовку провокацій з боку США для звинувачення ЗС РФ у використанні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї.

Американські аналітики також не вважають коментарі Шойгу навряд чи означають підготовку Росії до ядерного теракту проти населених пунктів України чи об'єктів критичної інфраструктури.

"Такі атаки навряд чи змусять Україну, чи Захід здатися, оскільки український уряд і народ неодноразово демонстрували свою волю продовжувати боротьбу, а Заходу буде дуже складно просто здатися в умовах таких жахливих дій через прецедент, який би створила таку капітуляцію", –– говориться в аналітичному зведенні.

Реакція західних партнерів

Дипломатичні відомства США, Франції та Великобританії випустили спільну заяву, в якій наголосили, що не довіряють інформації з Кремля про намір України використовувати "брудну бомбу" на своїй же території.

"Світ розкусить будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації", — йдеться у повідомленні західних партнерів.

На заяви Шойгу також відреагували у Києві. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав звинувачення Росії "абсолютною брехнею та новим фейком".

Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, західні чиновники побоюються, що через невдачі у війні в Україні Росія може вдатися до демонстративного ядерного удару.