Абсолютний провал: світ не повірив у фейк про "брудну бомбу", — українська розвідка

У ГУР Міноборони зазначають, що всі спроби Сергія Шойгу переконати світ у загрозі з боку України провалилися. У світі розуміють, хто агресор і хто веде терор.

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Російські спроби провести інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) повністю провалилися. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Про це повідомляє "Укрінформ" із єдиного телемарафону.

За словами Юсова, весь світ не повірив у відверто фейкову заяву РФ про нібито наміри України використати "брудну бомбу".

"24 жовтня в Москві відбулася закрита зустріч із представниками дипломатичних та інших представництв на Росії, де спецслужби намагалися лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України — "брудною бомбою". Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все абияк, ніяких доказів не було", — заявив представник розвідки.

До того ж у світі розуміють, хто на кого напав і хто займається терором проти мирного населення.

Водночас у російському Міноборони продовжують переговори з міністрами оборони різних країн. До дзвінків главі Міноборони Франції, Великобританії, США й Туреччини додалася Індія. Сьогодні росЗМІ опублікували повідомлення, що Шойгу провів телефонну розмову з міністром оборони Індії. Російський глава оборонного відомства довів до колеги своє занепокоєння з приводу нібито можливих провокацій України із застосуванням "брудної бомби".

Нагадаємо, Фокус розбирався, чим небезпечна "брудна бомба" та як врятуватися під час вибуху. Основна загроза походить від радіоактивного вибуху.

Раніше в ISW заявили, що заява Шойгу про "брудну бомбу" є спробою зупинити військову допомогу Україні.