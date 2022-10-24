"Брудна бомба", якою лякає Шойгу: чим небезпечна така зброя та як врятуватися під час вибуху

Основна небезпека "брудної бомби" походить від її вибуху, який призведе до розсіювання радіоактивного пилу в повітря, а вітер може рознести його на відстань від кількох кварталів до кількох десятків кілометрів.

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23 жовтня російське пропагандистське медіа "РІА Новини" повідомило, що Україна нібито має намір підірвати "брудну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити в цьому РФ. Після цього міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові зі своїми колегами з Франції, Британії, Туреччини та США також звинуватив Київ у розробці "брудної бомби" та намірі її підірвати для дискредитації РФ.

Реакція України

На такі твердження Росії відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він спростував слова Шойгу та назвав їх абсурдними й небезпечними, адже РФ часто звинувачує в тому, що планує зробити сама. Зі свого боку, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав заяви російської сторони "абсолютним і цілком передбачуваним маренням".

Реакція Заходу

США, Британія та Франція також відреагували на звинувачення Сергія Шойгу та виступили зі спільною заявою, де слова російського міністра назвали відвертою брехнею, яка має на меті виправдати можливу ескалацію війни в Україні. Країни наголосили, що повністю підтримують Україну у війні з РФ. Фокус розбирався, що таке "брудна бомба" та які наслідки її застосування.

Що таке "брудна бомба", якою лякає Шойгу?

"Брудна бомба" — радіологічна зброя, яка є різновидом зброї масового ураження. Це малопотужний ядерний боєприпас, який складається з контейнера з радіоактивними ізотопами та заряду вибухової речовини. Під час підриву контейнер із ізотопами руйнується, а радіоактивна речовина ударною хвилею розпорошується на великій площі. Офіційно застосування такої зброї ще не фіксували.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), "брудна бомба" є сумішшю вибухових речовин і радіоактивних матеріалів, таких як порошок або гранули.

Одним із варіантів застосування такого виду озброєння може бути підрив об'єкта невоєнного значення, на якому використовують радіоактивні матеріали.

Чим небезпечна така зброя?

У CDC розповіли, що основна небезпека від "брудної бомби" походить від її вибуху. У відомстві зазначають, що теоретично її радіоактивні матеріали, ймовірно, не створять достатнього радіаційного опромінення, щоб викликати негайне серйозне захворювання. Однак це не стосується тих людей, які дуже близько до місця вибуху. Також відомо, що радіоактивний пил і дим, що поширюються далі, можуть бути небезпечними для здоров'я під час вдихання.

Використання брудної бомби може призвести до радіаційного зараження ґрунту, води, осередків виникнення променевої хвороби на великих територіях.

Комісія з ядерного регулювання зазначає, що ступінь локального забруднення залежатиме від низки факторів, включаючи розмір вибухової речовини, кількість і тип використаного радіоактивного матеріалу, засоби розсіювання та погодні умови. Люди, які перебувають найближче до вибуху, найшвидше отримають травми. У міру поширення радіоактивний матеріал стає менш концентрованим і менш небезпечним.

Зона ураження під час вибуху "брудної бомби"

Вибух призведе до розсіювання радіоактивного пилу в повітрі, а вітер може рознести його на відстань від кількох кварталів до кількох десятків кілометрів.

Як захиститися?

Якщо ви перебуваєте на вулиці та близько до місця вибуху "брудної бомби":

прикривайте ніс і рот тканиною, щоб знизити ризик вдихання пилу й диму;

не торкайтеся предметів, відкинутих вибухом;

швидко знайдіть будинок, де не розбиті вікна та стіни, це захистить від радіації зовні;

опинившись усередині, потрібно зняти верхній шар одягу та запечатати одяг у поліетиленовий пакет, якщо він є. Зняття верхнього одягу дозволяє позбутися 90% радіоактивного пилу. Пакет із радіоактивним одягом потрібно помістити туди, де його ніхто не знайде, і зберігати, поки влада не скаже, що з ним робити;

прийміть душ або вимийтеся водою з милом, обов'язково потрібно помити голову;

налаштуйте радіо або увімкніть телебачення, якщо воно працює.

Якщо ви перебуваєте всередині та близько до місця події:

якщо стіни та вікна будівлі не розбиті, залишайтеся в будівлі та не виходьте;

щоб усередину не потрапив радіоактивний пил чи порошок, закрийте всі вікна, зовнішні двері та заслінки каміна. Вимкніть вентилятори, системи опалення та кондиціонери, що подають повітря зовні. Немає необхідності обклеювати двері чи вікна клейкою стрічкою чи пластиком;

якщо стіни та вікна будівлі розбиті, йдіть у внутрішню кімнату й не виходьте. Якщо будівля сильно пошкоджена, швидко увійдіть у будівлю, де стіни та вікна не розбиті. Якщо вам необхідно вийти на вулицю, не забудьте прикрити ніс і рот тканиною. Опинившись усередині, зніміть верхній шар одягу та запечатайте його в поліетиленовий пакет.

Імовірність застосування

Професор політології Тулейнського університету Крістофер Фетвайс вважає малоймовірним вибух "брудної бомби" на території України.

"Вони скоріше теоретичні, ніж реальні", — сказав він.

Зі свого боку, аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Кремль навряд чи готує вибух "брудної бомби" під хибним прапором. Заяви Шойгу, ймовірно, також не віщують підготовки Росії до застосування тактичної ядерної зброї в Україні.

"Отже, заклики Шойгу та посилення хибних погроз "брудними бомбами" в російських державних ЗМІ, швидше за все, спрямовані на те, щоб залякати західні держави, щоб вони скоротили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з воєнними невдачами, що продовжуються, і ймовірною втратою Херсона до кінця року", — вважають експерти.

Нагадаємо, 20 жовтня ексспівробітниця розвідки США Ребекка Коффлер заявила, що оголошення Путіним воєнного стану на території 4 окупованих областей України є передвістям ядерної війни.

Водночас у багатьох країнах Східної та Центральної Європи готують притулки на випадок, якщо Росія таки зважиться на ядерний удар по Україні чи теракт на ядерному об'єкті.