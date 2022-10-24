"Грязная бомба", которой пугает Шойгу: чем опасно такое оружие и как спастиcь при взрыве

Основная опасность "грязной бомбы" исходит от ее взрыва, который приведет к рассеиванию радиоактивной пыли в воздух, а ветер может разнести ее на расстояние от нескольких кварталов до несколько десятков километров.

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23 октября российское пропагандистское медиа "РИА Новости" сообщило, что Украина якобы намерена подорвать "грязную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить в этом РФ. После чего министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре со своими коллегами из Франции, Британии, Турции и США также обвинил Киев в разработке "грязной бомбы" и намерении ее подорвать для дискредитации РФ.

Реакция Украины

На такие утверждения России отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он опроверг слова Шойгу и назвал их абсурдными и опасными, ведь РФ часто обвиняет в том, что планирует совершить сама. В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявления российской стороны "абсолютным и совершенно предсказуемым бредом".

Реакция Запада

США, Британия и Франция также отреагировали на обвинения Сергея Шойгу и выступили с совместным заявлением, в котором слова российского министра назвали откровенной ложью, имеющею цель оправдать возможную эскалацию войны в Украине. Страны подчеркнули, что полностью поддерживают Украину в войне с РФ. Фокус разбирался, что такое "грязная бомба" и какие последствия ее применения.

Что такое "грязная бомба", которой пугает Шойгу?

"Грязная бомба" — радиологическое оружие и является разновидностью оружия массового поражения. Это маломощный ядерный боеприпас, который состоит из контейнера с радиоактивными изотопами и заряда взрывчатого вещества. При подрыве контейнер с изотопами разрушается, а радиоактивное вещество ударной волной распыляется на большой площади. Официально применение такого оружия еще не было зафиксировано.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "грязная бомба" представляет собой смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов, таких как порошок или гранулы.

Одним из вариантов применения такого вида вооружения может быть подрыв объекта невоенного значения, на котором используют радиоактивные материалы.

Чем опасно такое оружие?

В CDC рассказали, что основная опасность от "грязной бомбы" исходит от ее взрыва. В ведомстве отмечают, что в теории ее радиоактивные материалы, вероятно, не создадут достаточного радиационного облучения, чтобы вызвать немедленное серьезное заболевание. Однако это не касается тех людей, которые находятся очень близко к месту взрыва. Также известно, что радиоактивная пыль и дым, распространяющиеся дальше, могут быть опасны для здоровья при вдыхании.

Использование грязной бомбы может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях.

Комиссия по ядерному регулированию отмечает, что степень локального загрязнения будет зависеть от ряда факторов, включая размер взрывчатого вещества, количество и тип использованного радиоактивного материала, средства рассеивания и погодные условия. Люди, которые находится ближе всего к взрыву, скорое всего, получат травмы. По мере распространения радиоактивный материал становится менее концентрированным и менее опасным.

Зона поражения при взрыве "грязной бомбы"

Взрыв приведет к рассеиванию радиоактивной пыли в воздух, а ветер может разнести ее на расстояние от нескольких кварталов до несколько десятков километров.

Как защитить себя?

Если вы находитесь на улице и близко к месту взрыва "грязной бомбы":

прикрывайте нос и рот тканью, чтобы снизить риск вдыхания пыли и дыма;

не прикасайтесь к предметам, отброшенных взрывом;

быстро найдите здание, где не разбиты окна и стены, это защитит от радиации снаружи;

оказавшись внутри, нужно снять верхний слой одежды и запечатать одежду в полиэтиленовый пакет, если он есть. Снятие верхней одежды позволяет избавиться от 90% радиоактивной пыли. Пакет с радиоактивной одеждой нужно поместить туда, где его никто не найдет и хранить, пока власти не скажут, что с ним делать;

примите душ или вымойтесь водой с мылом, обязательно нужно помыть голову;

настройте радио или включите телевидение, если оно работает.

Если вы находитесь внутри и близко к месту происшествия:

если стены и окна здания не разбиты, оставайтесь в здании и не выходите;

чтобы внутрь не попала радиоактивная пыль или порошок, закройте все окна, наружные двери и заслонки камина. Выключите вентиляторы, системы отопления и кондиционеры, подающие воздух снаружи. Нет необходимости обклеивать двери или окна клейкой лентой или пластиком;

если стены и окна здания разбиты, идите во внутреннюю комнату и не выходите. Если здание сильно повреждено, быстро войдите в здание, где стены и окна не разбиты. Если вам необходимо выйти на улицу, не забудьте прикрыть нос и рот тканью. Оказавшись внутри, снимите верхний слой одежды и запечатайте его в полиэтиленовый пакет.

Вероятность применения

Профессор политологии Тулейнского университета Кристофер Фетвайс считает маловероятным взрыв "грязной бомбы" на территории Украины.

"Они скорее теоретические, чем реальные", — сказал он.

В свою очередь аналитики из Института изучения войны считают, что Кремль вряд ли готовит взрыв "грязной бомбы" под ложным флагом. Заявления Шойгу, вероятно, также не предвещают подготовки России к применению тактического ядерного оружия в Украине.

"Таким образом, призывы Шойгу и усиление ложных угроз "грязными бомбами" в российских государственных СМИ, скорее всего, направлены на то, чтобы запугать западные государства, чтобы они сократили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжающимися военными неудачами и вероятной потерей Херсона к концу года", — считают эксперты.

Напомним, 20 октября экс-сотрудница разведки США Ребекка Коффлер заявила, что объявление Путиным военного положения на территории 4 оккупированных областей Украины является предвестием ядерной войны.

Тем временем во многих странах Восточной и Центральной Европы готовят убежища на случай, если Россия все-таки решится на ядерный удар по Украине или теракт на ядерном объекте.