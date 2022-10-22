"Чувство надвигающейся войны": страны-соседи Украины готовятся к ядерному удару со стороны России

Во многих странах Восточной и Центральной Европы готовят убежища на случай, если Россия все-таки решится на ядерный удар по Украине или теракт на ядерном объекте.

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Пресс-секретарь завода ArcelorMittal Warszawa в Польше Ева Карпинска сказала, что никогда не думала всерьез о том, что старые подвальные помещения 1950-х годов придется использовать как убежище. Однако обстрелы Запорожской атомной электростанции в Украине со стороны РФ ее пугают, о чем пишет Associated Press.

Издание пишет, что польское правительство после слов президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия распорядилось провести инвентаризацию 62 000 бомбоубежищ в стране

Журналисты сообщают, что война в Украине вызвала опасения по всей Европе. Оно особенно ощущаются в таких странах, как Польша и Румыния, которые граничат с Украиной и будут очень уязвимы в случае радиационной катастрофы. Местные власти Варшавы заявили, что городское метро и другие подземные убежища могут вместить1,8 миллиона жителей.

На фоне боевых действий вокруг Запорожской АЭС в Украине Польша также разработала план по раздаче таблеток йодистого калия местным пожарным депо, которые в случае необходимости будут раздавать их населению. В других странах Европы также наблюдается ажиотаж с йодидом калия, который защищает щитовидную железу в случае радиационного облучения.

Издание отмечается, что многие страны превратили старые убежища времен Холодной войны в музеи.

В материале сказано, что в 60 километрах от Сараево, Босния, находится одной из самых известных бомбоубежищ в Европе. Оно было построено для защиты политических лидеров. Как рассказала представитель госучрежения, которое сейчас управляет убежищем, Сельма Хаджихусейнович, обстановка в мире очень напряженная.

"Отягощенная, с очень сильным чувством надвигающейся войны", — сказала она.

По ее словам, бункер можно будет использовать и в новой войне.

Что касается Румынии, то правительство включило в список потенциальных убежищ соляную шахту Салина Турда, которая превратилась в музей. Там считают ядерный удар России маловероятным, поскольку он "не принесет большого военного преимущества россиянам".

Ранее Фокус сообщал, что министры обороны США и РФ поговорили впервые за несколько месяцев. Журналисты пишут, что главы оборонных ведомств двух стран обсуждали ситуацию в Восточной Европе и в Украине в частности. Предыдущие звонки в Москву со стороны США игнорировались.

Еще напомним, что появились спутниковые снимки оборонительной "Линии Вагнера" на Донбассе. Журналисты пишут, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи была выкопана 25 сентября, а второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.