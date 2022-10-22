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Военный Фокус Российско-украинская война

Четыре ряда пирамид: появились спутниковые снимки оборонительной "Линии Вагнера" на Донбассе

Линия оборонительных укреплений, ЧВК "Вагнер", Донбасс, фото
Фото: РИА/ФАН | Линия оборонительных укреплений ЧВК "Вагнер"

Журналисты пишут, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи была выкопана 25 сентября, а второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

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Линия укреплений протяженностью почти в 2 километра была построена ЧВК "Вагнер" на востоке Украины. Так, ее возвели недалеко от границ населенного пункта Горское Луганской области. И вот компания Maxar Technologies показала, как эта линия выглядит из космоса, о чем пишет CNN.

Сообщается, что возведенное оккупантами укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что они не дадут возможности танкам и бронемашинам ВСУ пройти дальше на Восток к границам Украины. Также видно, что за противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

Линия Вагнера, космос, фото Fullscreen
Обе секции траншеи, вырытой ЧВК Вагнер, видны за рядами противотанковых пирамид на этом спутниковом снимке
Фото: Maxar Technologies

Кроме того, Европейское космическое агентство также опубликовало фотографии линии обороны оккупантов из космоса. Можно увидеть, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи была выкопана 25 сентября, а второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

ЧВК Вагнер, линия обороны, фото Fullscreen
ЧВК Вагнер заложила четыре ряда противотанковых пирамид в надежде, что они остановят любое потенциальное наступление украинских военных

Российские пропагандисты сообщают, что так называемая "Линия Вагнера" является второй линией обороны на тот случай, если ВСУ прорвутся в этом районе. Однако журналисты CNN сообщают, что украинские силы смогут обойти эту линию, так как ее протяженность всего 1,6 километра.

Однако, как сообщается, ЧВК намерены и дальше продолжать строительство до тех пор, пока линия обороны не протянется от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

CNN провели анализ карты и пришли к выводу, что укрепление может протянуться примерно на 217 километров.

Издание также сообщило, что в 2021 году ЧВК "Вагнер" построила такую же линию обороны в пустыне в Ливии. Тогда ее протяженности заняла более 70 километров.

Ранее Фокус сообщал, что ЧВК "Вагнер" с начала лета перебросила в Украину не менее 15 тысяч завербованных зэков. Вербовка в последние дни проходит в усиленном режиме, а в российские колонии прибывает лично Евгений Пригожин.

Еще напомним, что Россия теряет по 10 танков ежедневно с начала контрнаступления ВСУ. За два последних месяца ВСУ потеряли 71 танк, но при этом захватили 194. То есть запасы тяжелых вооружений у Украины выросли, хотя обычно у атакующей стороны потерь больше.

Также сообщалось, что Путин поставил Лукашенко ультиматум. По словам Игоря Ильяша, белорусскому политику теперь придется занять четкую позицию — резко дистанцироваться от Путина, что было бы очень смелым и рискованным шагом, либо поддерживать эскалацию и повышение ставок в войне.