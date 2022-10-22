Четыре ряда пирамид: появились спутниковые снимки оборонительной "Линии Вагнера" на Донбассе

Журналисты пишут, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи была выкопана 25 сентября, а второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

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Линия укреплений протяженностью почти в 2 километра была построена ЧВК "Вагнер" на востоке Украины. Так, ее возвели недалеко от границ населенного пункта Горское Луганской области. И вот компания Maxar Technologies показала, как эта линия выглядит из космоса, о чем пишет CNN.

Сообщается, что возведенное оккупантами укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что они не дадут возможности танкам и бронемашинам ВСУ пройти дальше на Восток к границам Украины. Также видно, что за противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

[ + – ] Обе секции траншеи, вырытой ЧВК Вагнер, видны за рядами противотанковых пирамид на этом спутниковом снимке Фото: Maxar Technologies

Кроме того, Европейское космическое агентство также опубликовало фотографии линии обороны оккупантов из космоса. Можно увидеть, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи была выкопана 25 сентября, а второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

[ + – ] ЧВК Вагнер заложила четыре ряда противотанковых пирамид в надежде, что они остановят любое потенциальное наступление украинских военных

Российские пропагандисты сообщают, что так называемая "Линия Вагнера" является второй линией обороны на тот случай, если ВСУ прорвутся в этом районе. Однако журналисты CNN сообщают, что украинские силы смогут обойти эту линию, так как ее протяженность всего 1,6 километра.

Однако, как сообщается, ЧВК намерены и дальше продолжать строительство до тех пор, пока линия обороны не протянется от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

CNN провели анализ карты и пришли к выводу, что укрепление может протянуться примерно на 217 километров.

Издание также сообщило, что в 2021 году ЧВК "Вагнер" построила такую же линию обороны в пустыне в Ливии. Тогда ее протяженности заняла более 70 километров.

Ранее Фокус сообщал, что ЧВК "Вагнер" с начала лета перебросила в Украину не менее 15 тысяч завербованных зэков. Вербовка в последние дни проходит в усиленном режиме, а в российские колонии прибывает лично Евгений Пригожин.

Еще напомним, что Россия теряет по 10 танков ежедневно с начала контрнаступления ВСУ. За два последних месяца ВСУ потеряли 71 танк, но при этом захватили 194. То есть запасы тяжелых вооружений у Украины выросли, хотя обычно у атакующей стороны потерь больше.

Также сообщалось, что Путин поставил Лукашенко ультиматум. По словам Игоря Ильяша, белорусскому политику теперь придется занять четкую позицию — резко дистанцироваться от Путина, что было бы очень смелым и рискованным шагом, либо поддерживать эскалацию и повышение ставок в войне.