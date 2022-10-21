Нападение из Беларуси: Путин поставил Лукашенко ультиматум, — журналист (видео)

По словам Игоря Ильяша, белорусскому политику теперь придятся занять четкую позицию — резко дистанцироваться от Путина, что было бы очень смелым и рискованным шагом, либо поддерживать эскалацию и повышение ставок в войне.

Related video

Белорусский журналист Игорь Ильяш заявил, что считает, что 7 октября на встрече в Санкт-Петербурге белорусскому политику Александру Лукашенко Владимир Путин поставил ультиматум. Об этом сообщает "НВ".

"Думаю, что он получил впервые ультиматум. Нельзя сказать, что эскалация была какой-то неожиданностью, после того, как Кремль взял курс на эскалацию — решение о проведении мобилизации и официальной аннексии территорий Украины — роль Лукашенко как пассивного соучастника в этом конфликте уже не будет удовлетворять", — заявил журналист.

[ + – ] Белорусский журналист Игорь Ильяш — о положении в Беларуси

По его словам, Лукашенко теперь придется как-то определяться: либо резко дистанцироваться, что было бы очень смелым и рискованным шагом с его стороны, либо, наоборот, поддерживать эскалацию и повышение ставок в войне.

Ильяш также добавил, что сейчас сложно сказать, завершится ли все непосредственным участием в войне в Украине российской армии. Вместе с тем, происходящее в Беларуси напоминает подготовку к войне. Но это займет определенное время, возможно, несколько месяцев.

За это время у Лукашенко может появиться возможность улизнуть от Путина и не участвовать в войне, чем он, скорее всего, воспользуется, поскольку прямое участие не в интересах белорусского политика.

Напомним, что Беларусь продолжает снабжать ВС РФ военной техникой. Такое заявление сделала мониторинговая группа. Лишь в течение последних нескольких недель российские военные получили от Беларуси по меньшей мере 70 танков.

Ранее Фокус сообщал, что Арестович рассказал, предвидится ли новое нападение со стороны Беларуси. По словам советника ОП, РФ перемещает войска в Беларусь, более того, Лукашенко проводит скрытую мобилизацию.