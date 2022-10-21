Напад із Білорусі: Путін поставив Лукашенку ультиматум, — журналіст (відео)

За словами Ігоря Ілляша, білоруському політику тепер доведеться зайняти чітку позицію — різко дистанціюватися від Путіна, що було б дуже сміливим і ризикованим кроком, або підтримувати ескалацію та підвищення ставок у війні.

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Білоруський журналіст Ігор Ілляш заявив, що вважає, що 7 жовтня на зустрічі у Санкт-Петербурзі білоруському політику Олександру Лукашенку Володимир Путін поставив ультиматум. Про це повідомляє "НВ".

"Думаю, що він отримав уперше ультиматум. Не можна сказати, що ескалація була якоюсь несподіванкою, після того, як Кремль узяв курс на ескалацію — рішення про проведення мобілізації та офіційної анексії територій України — роль Лукашенка як пасивного учасника в цьому конфлікті вже не задовольнятиме", — заявив журналіст.

[ + – ] Білоруський журналіст Ігор Ілляш — про ситуацію у Білорусі

За його словами, Лукашенку тепер доведеться якось визначатися: або різко дистанціюватися, що було б дуже сміливим і ризикованим кроком з його боку, або, навпаки, підтримувати ескалацію і підвищення ставок у війні.

Ілляш також додав, що зараз важко сказати, чи все завершиться безпосередньою участю у війні в Україні російської армії. Водночас те, що відбувається в Білорусі, нагадує підготовку до війни. Але це триватиме певний час, можливо, кілька місяців.

За цей час у Лукашенка може з'явитися можливість утекти від Путіна і не брати участі у війні, чим він, швидше за все, скористається, оскільки пряма участь не на користь білоруського політика.

Нагадаємо, що Білорусь продовжує постачати ЗС РФ військовою технікою. Таку заяву зробила моніторингова група. Лише за останні кілька тижнів російські військові отримали від Білорусі щонайменше 70 танків.

Раніше Фокус повідомляв, що Арестович розповів, чи передбачається новий напад із боку Білорусі. За словами радника ОП, РФ переміщає війська в Білорусь, до того ж, Лукашенко проводить приховану мобілізацію.