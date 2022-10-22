Чотири ряди пірамід: з'явилися супутникові знімки оборонної "Лінії Вагнера" на Донбасі

Журналісти пишуть, що копання траншеї велося у два етапи: перша частина траншеї була викопана 25 вересня, а друга ділянка траншеї була вирита десь між 30 вересня та 5 жовтня.

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Лінію укріплень завдовжки майже 2 кілометри було збудовано ПВК "Вагнер" на сході України. Так, її звели неподалік кордонів населеного пункту Гірське Луганської області. І ось компанія Maxar Technologies показала, як ця лінія виглядає з космосу, про що пише CNN.

Повідомляється, що зведене окупантами укріплення складається із чотирьох рядів цементних пірамід. Росіяни сподіваються, що вони не дадуть можливості танкам та бронемашинам ЗСУ пройти далі на Схід до кордонів України. Також видно, що за протитанковими укріпленнями є велика траншея.

[ + – ] Обидві секції траншеї, виритої ПВК Вагнер, видно за рядами протитанкових пірамід на цьому супутниковому знімку Фото: Maxar Technologies

Крім того, Європейське космічне агентство також опублікувало фотографії лінії оборони окупантів із космосу. Можна побачити, що копання траншеї велося у два етапи: перша частина траншеї була викопана 25 вересня, а друга ділянка траншеї була вирита десь між 30 вересня та 5 жовтня.

[ + – ] ПВК Вагнер заклала чотири ряди протитанкових пірамід, сподіваючись, що вони зупинять будь-який потенційний наступ українських військових.

Російські пропагандисти повідомляють, що так звана "Лінія Вагнера" є другою лінією оборони на той випадок, якщо ЗСУ прорвуться у цьому районі. Проте журналісти CNN повідомляють, що українські сили зможуть обійти цю лінію, оскільки її довжина лише 1,6 кілометра.

Однак, як повідомляється, ПВК мають намір і надалі продовжувати будівництво доти, доки лінія оборони не простягнеться від російсько-українського кордону до Кремінного, а потім на південь до Світлодарська.

CNN провели аналіз карти та дійшли висновку, що зміцнення може протягнути приблизно на 217 кілометрів.

Видання також повідомило, що у 2021 році ПВК "Вагнер" побудувала таку саму лінію оборони у пустелі у Лівії. Тоді її протяжність зайняла понад 70 кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв, що ПВК "Вагнер" з початку літа перекинула в Україну щонайменше 15 тисяч завербованих зеків. Вербування останніми днями проходить у посиленому режимі, а до російських колоній прибуває особисто Євген Пригожин.

Ще нагадаємо, що Росія втрачає по 10 танків щодня з початку контрнаступу ЗСУ. За два останні місяці ЗСУ втратили 71 танк, але при цьому захопили 194. Тобто запаси важких озброєнь в України зросли, хоча зазвичай у атакуючої сторони втрат більше.

Також повідомлялося, що Путін поставив Лукашенку ультиматум. За словами Ігоря Ілляша, білоруському політику тепер доведеться зайняти чітку позицію — різко дистанціюватися від Путіна, що було б дуже сміливим та ризикованим кроком, або підтримувати ескалацію та підвищення ставок у війні.