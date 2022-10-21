Росія втрачає по 10 танків щодня з початку контрнаступу ЗСУ, — Forbes

За два останні місяці ЗСУ втратили 71 танк, але водночас захопили 194. Тобто запаси важких озброєнь в України зросли, хоча зазвичай у сторони, яка атакує, втрат більше.

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Російські війська останнім часом втрачають у середньому по 10 танків щодня. Збільшення числа втраченої техніки пояснюється одночасним контрнаступом ЗСУ — і на Сході, і на Півдні країни. Українські війська втрачають порівняно менше — близько двох танків на день. Про це пише Forbes.

Автори публікації здивовані таким співвідношенням, оскільки втрати сторони, яка атакує, зазвичай значно перевершують втрати тих, хто обороняються.

До того ж, вогнева могутність у ЗС РФ повинна переважати.

Автори журналістського розслідування зазначають, що росіяни почали втрачати більше не стільки через те, що Україна має перевагу в технологічному відношенні, скільки через погане керівництво і низький моральний дух військовослужбовців ЗС РФ. Половину бойових машин, які війська РФ втратили з початку минулого місяця, їх екіпажі просто залишали нашим військовим.

ЗС РФ втрачали порівняно багато і до початку контрнаступу ЗСУ. Станом на 1 вересня росіяни втратили 994 танки, 614 з них було знищено. А це 5 танків на день, починаючи з кінця лютого.

Загальна кількість втрачених танків ЗС РФ з лютого по 19 жовтня — 1392, 801 з них були знищені.

З початку контрнаступу втрати українських військ зросли до двох танків на день. Станом на 19 жовтня Україна втратила 320 танків, з них знищено 176. За два останні місяці ЗСУ втратили 71 танк, але водночас захопили 194. Тобто за час контрнаступу запаси важких озброєнь українських сил зросли.

Нагадаємо, що в Миколаївській області ЗСУ збили винищувач Су-25 російських ВПС, який надавав авіаційну підтримку в зоні зіткнень.

Раніше Фокус повідомляв про можливий напад із Білорусі: Путін поставив Лукашенку ультиматум. Таку заяву зробив білоруський журналіст Ігор Ілляш. За його словами, білоруському політику тепер доведеться зайняти чітку позицію — дистанціюватися від Путіна або підтримувати ескалацію.