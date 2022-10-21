ЧВК "Вагнер" с начала лета перебросила в Украину не менее 15 тысяч завербованных зэков, — СМИ

Вербовка в последние дни проходит в усиленном режиме, а в российские колонии прибывает лично Евгений Пригожин.

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За несколько месяцев из российских колоний в Украину отправили не менее 15 тысяч заключенных, которые были завербованы в ряды частной военной компании "Вагнер". Об этом говорится в совместном материале издания "Кавказ.Реалии" и правозащитного проекта "Автозак.Live".

По данным журналистов, южные регионы России лидируют по показателям вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнер", которой владеет Евгений Пригожин. С лета на войну из этих колоний направили не менее 2700 зэков. Несмотря на то, что правозащитники подверждают факты массовой вербовки заключенных, руководство Федеральной службы исполнения наказаний отрицает ее.

В общей сложности, как сказано в материале, с лета из российских колоний на войну в Украину отправили не менее 15 тысяч завербованных зэков.

"По сообщениям осужденных и их родственников, в большинство исправительных колоний прилетал лично Евгений Пригожин и агитировал ехать на войну. Речь, с которой "вербовщики" выступали перед заключенными, абсолютно одинаковая", — отмечает "Автозак.Live".

Основатель другого правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в комментарии журналистам рассказал, что вербовка в российских колониях проходит по-разному. По его словам, ЧВК "Вагнер" приходится волнообразно набирать в свои ряды наемников из-за скрытого конфликта между руководством компании и Министерством обороны РФ.

Однако, в последние дни вербовка проходит в усиленном режиме, а из регионов поступает информация, что на территории исправительных учреждений приезжает Евгений Пригожин или его топ-помощники. Осечкин не исключил, что руководитель ЧВК "Вагнер" имеет сверхзвуковой самолет либо двойников, поскольку его в один день заметили в двух колониях, отдаленных друг от друга.

Основатель Gulagu.net предполагает, что с начала полномасштабного вторжения в ряды "вагнеровцев" завербовали не менее 20 тысяч заключенных. Если тенденция с набором зэков сохранится — к концу октября, по словам Осечкина, общее число такого типа "наемников" превысит отметку в 30 тысяч.

Несколькими днями ранее в росСМИ появилась информация, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал своим наемникам построить оборонительную линию в захваченной части Луганской области.

Также сообщалось, что ЧВК "Вагнер" формирует "народное ополчение" в Белгородской области и займется возведением еще одной оборонительной линии.