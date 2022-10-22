"Мы это сделаем": министры обороны США и РФ поговорили впервые за несколько месяцев, — СМИ

Журналисты пишут, что главы оборонных ведомств двух стран обсуждали ситуацию в Восточной Европе и в Украине в частности. Предыдущие звонки в Москву со стороны США игнорировались.

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Министр обороны США Ллойд Остин впервые с мая поговорил главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что детали телефонного разговора не раскрываются обеими сторонами. Пентагон заявил, что Остин инициировал звонок и напомнил Сергею Шойгу о "важности поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны". А вот Кремль в своем сообщении отметил лишь, что главы ведомств обсуждали "актуальные аспекты международной безопасности".

Журналисты пишут, что Пентагон полагается на неофициальные обсуждения ситуации с Россией и другими противниками, чтобы избежать ошибок или недопонимания, которые могут спровоцировать более широкий конфликт.

В материале сказано, что Соединенные Штаты расширили свое военное присутствие в Восточной Европе и в странах Балтии в ответ на войну на Украине, а отсутствие диалога между Вашингтоном и Москвой стало источником беспокойства.

По словам официальных лиц США, военная "линия деконфликтности" между Соединенными Штатами и Россией остыла после вторжения, а неоднократные звонки США в Москву остались без ответа.

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции, сказал, что администрация Байдена очень ясно дала понять, что всякий раз, когда у Вашингтона есть что-то важное, что нужно сообщить России, это сообщат

"Мы это сделаем", — сказал Бликен.

Ранее Фокус писал, что СМИ показали, как Украина докажет военные преступления со стороны РФ. Журналисты показали фотографии осколков снарядов и ракет, которыми обстреливали Харьковскую область.

Еще напомним, что Россия теряет по 10 танков ежедневно с начала контрнаступления ВСУ. За два последних месяца ВСУ потеряли 71 танк, но при этом захватили 194. То есть запасы тяжелых вооружений у Украины выросли, хотя обычно у атакующей стороны потерь больше.

Также сообщалось, что Путин поставил Лукашенко ультиматум. По словам Игоря Ильяша, белорусскому политику теперь придется занять четкую позицию — резко дистанцироваться от Путина, что было бы очень смелым и рискованным шагом, либо поддерживать эскалацию и повышение ставок в войне.