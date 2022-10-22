"Ми це зробимо": міністри оборони США та РФ поговорили вперше за кілька місяців, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що глави оборонних відомств двох країн обговорювали ситуацію у Східній Європі та Україні зокрема. Попередні дзвінки до Москви з боку США ігнорували.

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Міністр оборони США Ллойд Остін уперше з травня поговорив головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що деталі телефонної розмови не розкриваються обома сторонами. Пентагон заявив, що Остін ініціював дзвінок і нагадав Сергію Шойгу про "важливість підтримки ліній зв'язку в умовах війни, що триває". А ось Кремль у своєму повідомленні зазначив лише, що глави відомств обговорювали "актуальні аспекти міжнародної безпеки".

Журналісти пишуть, що Пентагон покладається на неофіційні обговорення ситуації з Росією та іншими противниками, щоб уникнути помилок чи непорозуміння, які можуть спровокувати ширший конфлікт.

У матеріалі сказано, що Сполучені Штати розширили свою військову присутність у Східній Європі та країнах Балтії у відповідь на війну в Україні, а відсутність діалогу між Вашингтоном та Москвою стала джерелом занепокоєння.

За словами офіційних осіб США, військова "лінія деконфліктності" між Сполученими Штатами та Росією охолола після вторгнення, а неодноразові дзвінки США до Москви залишилися без відповіді.

Держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи на пресконференції, сказав, що адміністрація Байдена дуже ясно дала зрозуміти, що кожного разу, коли Вашингтон має щось важливе, що потрібно повідомити Росії, це повідомлять.

"Ми це зробимо", — сказав Блікен.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ показали, як Україна доведе військові злочини з боку РФ. Журналісти показали фотографії уламків снарядів та ракет, якими обстрілювали Харківську область.

Ще нагадаємо, що Росія втрачає по 10 танків щодня з початку контрнаступу ЗСУ. За два останні місяці ЗСУ втратили 71 танк, але при цьому захопили 194. Тобто запаси важких озброєнь в України зросли, хоча зазвичай у атакуючої сторони втрат більше.

Також повідомлялося, що Путін поставив Лукашенку ультиматум. За словами Ігоря Ілляша, білоруському політику тепер доведеться зайняти чітку позицію — різко дистанціюватися від Путіна, що було б дуже сміливим та ризикованим кроком, або підтримувати ескалацію та підвищення ставок у війні.