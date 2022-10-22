"Збираємо докази": ЗМІ показали, як Україна доведе військові злочини з боку РФ

Журналісти показали фотографії уламків снарядів та ракет, якими обстрілювали Харківську область.

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У Харкові є локації, де зберігаються залишки ракет та снарядів, які російська армія випустила містом. Їх настільки багато, що сапери перестали рахувати. Про це пише Суспільне із посиланням на слова начальника частини гуманітарного розмінування Ігоря Овчарука.

Повідомляється, що на одній із локацій зберігаються залишки від снарядів та ракет "Градів", "Ураганів", "Смерчів" та "Торнадо-С".

"На сьогоднішній день місто Харків страждає від ракетних ударів та дронів-камікадзе, але найчастіше відбуваються обстріли ракетами С-300", — заявив Овчарук. .

Крім того, серед залишків є також ті, що належать ракетам типу "Іскандер". Точну кількість назвати важко.

"Ісканедер" набагато потужніший, ніж "С-300". Різниця у бойовій частині однозначно. Складність у тому, що "Іскандер" — це дуже дорога ракета, яка може змінювати траєкторію польоту і має "теплові пастки", які відстрілюватимуться, щоб її не збили", — сказав Овчарук.

[ + – ] Склад уламків боєприпасів та ракет у Харкові [ + – ] Склад уламків боєприпасів та ракет у Харкові [ + – ] Склад уламків боєприпасів та ракет у Харкові [ + – ] Склад уламків боєприпасів та ракет у Харкові [ + – ] Склад уламків боєприпасів та ракет у Харкові [ + – ] Склад уламків боєприпасів та ракет у Харкові

Видання пише, що тепер такі ракети не використовують для обстрілів міст України. Сапер вважає, що це ознака того, що така зброя РФ закінчується. Проте Харковом били ракетами "Калібр" не менше п'яти разів.

Представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що залишки боєприпасів та ракет потрібно зберігати, оскільки на них є маркування. Надалі це допоможе довести воєнні злочини з боку Росії.

"На залишках снарядів слідчі розміщують інформацію про належність цього виду озброєння до конкретних обстрілів: номер кримінального провадження, адресу та іншу інформацію, яка необхідна слідчим, щоб і надалі працювати з цими залишками.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилися супутникові знімки оборонної "Лінії Вагнера" на Донбасі. Журналісти пишуть, що копання траншеї велося у два етапи: перша частина траншеї була викопана 25 вересня, а друга ділянка траншеї була вирита десь між 30 вересня та 5 жовтня.

Також повідомлялося, що Росія втрачає по 10 танків щодня з початку контрнаступу ЗСУ. За два останні місяці ЗСУ втратили 71 танк, але при цьому захопили 194. Тобто запаси важких озброєнь в України зросли, хоча зазвичай у атакуючої сторони втрат більше.

Ще нагадаємо, що ЗСУ знищили 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами. Раніше в українському Центрі національного спротиву повідомили, що у Криму та Херсонській області перебувають 20 іранських фахівців, які інструктують російських військових.