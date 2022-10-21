ЗСУ знищили 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами, — ЗМІ

Раніше в українському Центрі національного спротиву повідомили, що в Криму та Херсонській області перебувають 20 іранських фахівців, які інструктують російських військових.

Related video

Бійці Збройних сил України знищили 10 інструкторів з Ірану, які навчали росіян навичкам керування іранськими дронами. Про це з посиланням на джерела в Україні повідомило ізраїльське видання The Jerusalem Post.

Оглядачі зазначають, що інформація про ліквідацію інструкторів з'явилася після того, як Центр національного спротиву заявив про присутність 20 іранських фахівців на анексованих територіях, а саме в населених пунктах Залізний порт, Гладівці Херсонської області, а також у Джанкої.

"Вони навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, і безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об'єктах, зокрема, удари по Миколаєву й Одесі", — йдеться у публікації.

Інформацію про перебування на анексованих територіях іранських інструкторів підтвердив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер. За його словами, іранці знаходилися на території України, щоб допомогти російським військовим в експлуатації безпілотників.

Міністерство оборони України офіційно заявило, що на українській землі проходять випробування сотні іранських дронів.

"Ці дрони не призначалися для використання проти України. Щоб мати стратегічну перевагу над противником, Ізраїлю варто провести "випробувальний запуск" своєї системи ППО", — заявили в Міноборони.

Важливо

Як Ірану вдається виробляти ракети та смертоносні дрони під санкціями

Заява Тегерана

Тим часом Міністерство закордонних справ Ірану опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що Тегеран ніколи не заперечував співпрацю Ірану та Росії у військовій сфері, проте не постачав Москві жодного іранського озброєння для його використання у війні проти України. До того ж, МЗС вимагало в української сторони надати задокументовані свідчення того, що дрони, які використовують ЗС РФ, насправді є іранськими.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс звинуватив Тегеран у брехні та заявив, що Білий дім має безліч доказів використання Збройними силами РФ іранських безпілотників. У зв'язку з цим США без вагань готові запровадити проти Ірану санкції.

Директор центру аналізу стратегій і технологій при Міноборони Росії Руслан Пухов у прямому ефірі обмовився, що Збройні сили РФ використовують для атак на українські міста іранські дрони-камікадзе. За його словами, вже всім відомо, що дрони іранські, хоча російська влада це не визнає.