Готують санкції: США в ООН заявили про впевненість застосування росіянами іранських дронів

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс звинуватив Тегеран у брехні та заявив, що Вашингтон без вагань запровадить санкції проти Ірану.

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Сполучені Штати під час засідання Ради Безпеки ООН заявили, що Вашингтон має безліч доказів, що Росія використовує іранські безпілотники для ударів по Україні. З такою заявою для преси 19 жовтня виступив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, Вашингтон ще в липні цього року попереджав про те, що Іран планує передати Росії безпілотники для використання у війні проти України.

"Тепер у нас є безліч доказів того, що ці безпілотники використовуються для завдання ударів по українських громадянах і критично важливій цивільній інфраструктурі", — зазначив Прайс.

Представник Держдепу також звинуватив іранську сторону в брехні та заявив, що Сполучені Штати мають намір без вагань ввести проти Тегерана санкції та застосують інші інструменти впливу щодо тих, хто причетний до постачання іранських дронів Москві.

Заяви в ООН представників інших країн

Постійний представник Франції в ООН Ніколя де Рів'єр після засідання Ради підтвердив, що безпілотники було доставлено з Ірану до Росії і використовуються в Україні для порушення резолюції. У розмові із журналістами він розповів, що під час закритого обговорення Ради безпеки Росія це спростувала, і процитував заяву спікера Кремля Дмитра Пєскова, який заперечував використання в Україні іранських безпілотників.

Рів'єр переконаний, що Пєскову в жодному разі вірити не можна, вже тільки тому, що він 23 лютого стверджував, що Росія ніколи не нападе на Україну.

"І я сказав, що більше ніхто у світі не вірить заявам пана Пєскова. Тепер він нам розповість, що Росія ніколи не купувала іранські безпілотники. Тож я думаю, що (його) довіра дорівнює нулю", — сказав французький посол.

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Зі свого боку, постпред Ірану в ООН Амір Саїд Іравані категорично відкинув твердження про те, що Іран передав БПЛА для використання у війні в Україні, назвавши їх необґрунтованими. Він звинуватив деякі країни у спробі розпочати кампанію з дезінформації з метою "помилково встановити зв'язок" із резолюцією ООН.

"До того ж, Іран твердо переконаний, що жодні постачання його озброєнь, враховуючи БПЛА, до якоїсь країни не порушують резолюцію 2231", — заявив Іравані.

У відповідь на це заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі написав у твітері, що заперечення Іраном того, що Росія використовує іранські безпілотники для націлювання на мирних жителів в Україні, "не витримує критики".

Раніше повідомлялося, що іранські безпілотники Shahed-136, які застосовують Збройні сили РФ, є дуже небезпечними для України. За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, українські військові шукають способи, як їм протистояти.