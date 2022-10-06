Іранські дрони-камікадзе стають небезпечними, ЗСУ шукають "протиотруту", — посол Пристайко

Безпілотники Shahed-136 вже використовувала РФ для вбивства мирних жителів. Українська армія шукає способів, як їм протистояти, заявив посол України у Британії.

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Іранські безпілотники Shahed-136, які російська армія використовує під час повномасштабної війни, стають дуже небезпечними для України. Про це в коментарі виданню Sky News у четвер, 6 жовтня, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Посол заявив, що використання Росією безпілотників іранського виробництва стає "дуже небезпечним"... Українські сили намагалися "знайти протиотруту" після кількох випадків використання безпілотників для вбивства мирних жителів", — йдеться у публікації.

Також Пристайко розповів журналістам, що Збройні Сили України досить успішно рухаються як на північному, так і на південному напрямках фронту.

Крім цього, дипломат прокоментував виявлені в звільнених населених пунктах докази воєнних злочинів з боку російських військових, зокрема, камеру тортур неподалік Ізюма — за словами посла, війська РФ чинили звірства, оскільки були впевнені, що "приховають це від усіх".

Shahed-136 — іранський дрон-камікадзе, вперше представлений у 2020 році, він задіяний для знищення наземних цілей на великій відстані. Дальність польоту апарату становить кілька сотень кілометрів, а вага — близько 200 кг, його довжина — 3,5 м, розмах крил — 2,5 м. Ціль знищується боєголовкою, що міститься в носовій частині дрона.

Нагадаємо, згідно з останніми даними ЗСУ, минулої доби Сили протиповітряної оборони України знищили дев'ять іранських безпілотників Shahed-136 на півдні країни.

Раніше в українському війську розповіли, як можна відрізнити Shahed-136 за звуком.

У вересні ми писали про одного загиблого внаслідок атаки іранського безпілотника в Одесі.