ЗС РФ за добу втратили 15 безпілотників і понад 300 військовослужбовців, — Генштаб (фото)
Дев'ять дронів-камікадзе Shahed-136 було знищено силами ППО на півдні України.
Минулої доби підрозділи ЗС РФ в Україні втратили 330 військовослужбовців, 15 безпілотників і три реактивні системи залпового вогню. Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 6 жовтня.
За даними відомства, з першого дня повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 330 своїх військовослужбовців.
Минулої доби, як сказано у зведенні Генштабу, підрозділи ЗСУ ліквідували 330 російських загарбників і 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім цього, українським військовослужбовцям вдалося знищити три установки РСЗВ та 13 одиниць автомобільної техніки.
Втрати ЗС РФ в Україні за 5 жовтня:
- особовий склад — 330;
- танки — 14;
- бойові броньовані машини — 26;
- артилерійські системи — 10;
- РСЗВ — 3;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 15;
- автомобільна техніка та цистерни з паливом — 13 одиниць;
- спецтехніка — 2 одиниці.
Найбільші втрати ЗС РФ, за даними Генерального штабу, зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Командування Повітряних сил ЗСУ, зі свого боку, повідомляє, що в ніч із 5 на 6 жовтня російські війська здійснили чергову атаку, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Підрозділи протиповітряної оборони у зоні відповідальності "Південь" змогли знищити дев'ять ворожих безпілотників.
Нагадаємо, вночі 5 жовтня ЗС РФ атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Внаслідок подвійного удару в населеному пункті Київської області було зафіксовано щонайменше 6 прильотів і вибухів. Крім цього, поранення після атаки дронів-камікадзе Shahed-136 отримав один цивільний.
Дрони-камікадзе Shahed-136, за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни запускали з окупованих територій на півдні України. ЗС РФ цілеспрямовано використовують іранські безпілотники, намагаючись виявити слабкі місця у протиповітряній обороні.