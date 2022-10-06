ЗС РФ за добу втратили 15 безпілотників і понад 300 військовослужбовців, — Генштаб (фото)

Дев'ять дронів-камікадзе Shahed-136 було знищено силами ППО на півдні України.

Related video

Минулої доби підрозділи ЗС РФ в Україні втратили 330 військовослужбовців, 15 безпілотників і три реактивні системи залпового вогню. Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 6 жовтня.

За даними відомства, з першого дня повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 330 своїх військовослужбовців.

Минулої доби, як сказано у зведенні Генштабу, підрозділи ЗСУ ліквідували 330 російських загарбників і 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім цього, українським військовослужбовцям вдалося знищити три установки РСЗВ та 13 одиниць автомобільної техніки.

Втрати ЗС РФ в Україні за 5 жовтня:

особовий склад — 330;

танки — 14;

бойові броньовані машини — 26;

артилерійські системи — 10;

РСЗВ — 3;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 15;

автомобільна техніка та цистерни з паливом — 13 одиниць;

спецтехніка — 2 одиниці.

Найбільші втрати ЗС РФ, за даними Генерального штабу, зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Командування Повітряних сил ЗСУ, зі свого боку, повідомляє, що в ніч із 5 на 6 жовтня російські війська здійснили чергову атаку, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Підрозділи протиповітряної оборони у зоні відповідальності "Південь" змогли знищити дев'ять ворожих безпілотників.

[ + – ] Втрати ЗС РФ в Україні за 5 жовтня

Нагадаємо, вночі 5 жовтня ЗС РФ атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Внаслідок подвійного удару в населеному пункті Київської області було зафіксовано щонайменше 6 прильотів і вибухів. Крім цього, поранення після атаки дронів-камікадзе Shahed-136 отримав один цивільний.

Дрони-камікадзе Shahed-136, за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни запускали з окупованих територій на півдні України. ЗС РФ цілеспрямовано використовують іранські безпілотники, намагаючись виявити слабкі місця у протиповітряній обороні.